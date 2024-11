Shakespeare em Dois Atos: uma imersão no legado do maior dramaturgo da humanidade

Entre os dias 25 e 27 de novembro, o Sesc Goiás realiza o Simpósio Shakespeare em Dois Atos, um evento que homenageia a genialidade de William Shakespeare por meio de debates literários e teatro. Em parceria com a União Brasileira de Escritores Seção Goiás e a Academia Goiana de Letras, o simpósio conecta a obra do bardo inglês aos dias atuais, explorando sua relevância cultural, emocional e política.

Shakespeare e a contemporaneidade

A programação começa no dia 25 de novembro, às 18h, na biblioteca do Sesc Centro, com uma abertura que estabelece o tom reflexivo e cultural do evento. Na sequência, no Teatro Sesc Centro, acontece a mesa-redonda “Shakespeare comenta o Brasil”, que analisa as obras do dramaturgo sob o prisma do contexto político brasileiro. A discussão contará com a participação de Alexandre Borges (analista político), Sérgio Sá Leitão (jornalista e gestor cultural) e Martim Vasques da Cunha (doutor em filosofia política), sob a mediação do professor e escritor Ademir Luiz.

No dia 26 de novembro, às 19h30, o evento se aprofunda na universalidade das emoções humanas com a mesa-redonda “Shakespeare — Líricas”, inspirada na visão de Harold Bloom de que “Shakespeare inventou o humano”. Os palestrantes Adalberto de Queiroz (poeta e membro Academia Goiana de Letras), Tobias Goulão (mestre em História) e Paulo Cruz (mestre em Ciências da Religião) discutirão temas como amor, ciúme e desejo, ressaltando como esses sentimentos ecoam na contemporaneidade. Ademir Luiz novamente conduz a mediação.

O encerramento será no dia 27 de novembro, às 20h, no Teatro Rio Vermelho, com o espetáculo “Quem está aí? Monólogos de Shakespeare”, estrelado pelo ator Thiago Lacerda. A apresentação revisita passagens marcantes das obras do dramaturgo, conectando a atemporalidade de seus textos às inquietações humanas de todas as épocas.

Um tributo ao bardo inglês

Adalberto de Queiroz, curador do evento

Adalberto de Queiroz, curador do simpósio, destaca o impacto de aproximar o público da obra de Shakespeare. “Este evento é uma oportunidade única de dialogar com um dos maiores legados literários da humanidade. Celebrar os 460 anos de nascimento de Shakespeare é reafirmar a profundidade de sua visão sobre a condição humana.”



O Simpósio Shakespeare em Dois Atos representa uma celebração profunda e instigante do legado de William Shakespeare, considerado um dos maiores escritores da história. O evento vai além de uma homenagem, promovendo um mergulho reflexivo em sua obra, que continua a desvendar a complexidade do ser humano e a provocar debates sobre questões universais. Por meio de debates, apresentações e teatro, o simpósio destaca a atemporalidade de Shakespeare, evidenciando como suas palavras permanecem vivas e essenciais, conectando diferentes gerações e reafirmando o poder transformador da arte e da literatura.