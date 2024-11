Amor no velho-oeste: romance com Kate Winslet aplaudido de pé por 10 minutos no Festival de Toronto está na Netflix

Com um orçamento modesto de 11 milhões de dólares, “A Vingança Está na Moda” destaca-se como um drama australiano singular, dirigido por Jocelyn Moorhouse. O projeto, concebido de maneira independente, garantiu sua concretização graças à presença de Kate Winslet, que aceitou reduzir seu cachê habitual para se juntar à produção. A diretora, ciente da necessidade de uma atriz de peso para atrair financiamento, aguardou pacientemente que Winslet estivesse disponível, mesmo durante o período de gravidez e puerpério. A escolha revelou-se certeira, pois a presença da premiada atriz conferiu ao filme um toque especial.

Inspirado no romance de Rosalie Ham, o filme adapta com maestria a obra literária, mantendo um equilíbrio entre drama e comédia sombria. Winslet interpreta Tilly Dunnage, uma costureira talentosa e sofisticada que retorna à pequena Dungatar, sua cidade natal, após anos de ausência. A personagem, com um passado nebuloso, enfrenta o ostracismo imposto por uma comunidade marcada pelo preconceito e pelas memórias de um suposto crime: a morte do jovem Stewart Pettyman, ocorrida sob circunstâncias que Tilly não consegue recordar.

Dungatar, com suas paisagens áridas e uma população excêntrica, assume quase um papel próprio na narrativa. A cidade, reminiscentemente ligada ao Velho Oeste, é governada por regras implícitas e fofocas constantes. Tilly, com seus vestidos de alta costura inspirados na moda parisiense, não passa despercebida. Sua elegância e habilidades como costureira rapidamente conquistam as mulheres locais, que, apesar da desconfiança inicial, não resistem ao desejo de transformar suas rotinas tediosas com peças deslumbrantes.

Enquanto a protagonista luta para reconstruir fragmentos de sua memória e entender o que realmente aconteceu no fatídico dia da morte de Stewart, ela também se aproxima de Teddy McSwiney, interpretado por Liam Hemsworth. Teddy, um espírito livre e desapegado das convenções da cidade, oferece a Tilly um raro vislumbre de normalidade e aceitação. Seu relacionamento repleto de química e humor traz momentos de alívio em meio à tensão crescente da trama.

A relação de Tilly com sua mãe, Molly (Judy Davis), é outro ponto central da narrativa. Inicialmente marcada por distanciamento e mágoas do passado, essa conexão materna é gradualmente restaurada. Molly, apelidada de forma pejorativa pelos moradores locais, revela camadas de complexidade que enriquecem o enredo. A dinâmica entre Winslet e Davis dá vida a cenas repletas de emoção, oferecendo uma visão íntima do impacto que o isolamento e os rótulos podem ter sobre as mulheres.

O clímax do filme se desenrola quando verdades ocultas vêm à tona, expondo a hipocrisia e a crueldade latentes na pequena comunidade. A narrativa, embora marcada por momentos de lentidão, equilibra-se com reviravoltas que mantêm o público intrigado. A estética visual, desde os figurinos impecáveis até a cinematografia que destaca a aridez de Dungatar, contribui para o ambiente envolvente e estilizado da história.

Ainda que o filme pudesse ter sido mais conciso, “A Vingança Está na Moda” permanece uma experiência cativante. Disponível na Netflix, a produção se beneficia de um elenco estelar, que inclui Hugo Weaving e Sarah Snook, e de uma direção que sabe explorar tanto os absurdos quanto as tragédias do cotidiano. A trama desafia expectativas e oferece uma reflexão sobre justiça, perdão e a complexidade das relações humanas, garantindo seu lugar como uma narrativa memorável.