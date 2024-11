Belíssima obra-prima do cinema francês, com Catherine Deneuve, está escondido no Prime Video

No Novo Mundo, os herdeiros costumam brigar pelos bens dos pais, mesmo que o patrimônio não seja tão vigoroso assim. Na Europa, a sensação é de que as propriedades voluptuosas e os títulos mais custam do que proporcionam. E é nesse sentido que caminha o drama “A Última Loucura de Claire Darling”, filme de Julie Bertuccelli, com Catherine Deneuve e sua filha da vida real, Chiara Mastroianni.

No longa-metragem, elas também interpretam mãe e filha. Deneuve volta às raízes de sua atuação como a elegante e blasé Claire, uma aristocrata que não fala com a própria filha, Marie (Mastroianni), há pelo menos duas décadas. O reencontro acontece não por desejo de ambas de se reencontrarem, mas porque Claire parece estar em um devaneio ou um surto e decide fazer uma venda de garagem, rifando suas relíquias e antiguidades a preço de banana.

A vizinha Martine Leroy (Laure Calamy) acredita que Claire está passando por alguma crise mental e avisa Marie para que ela impeça a mãe de se desfazer de bens valiosíssimos por qualquer pechincha. Quando Marie reencontra Claire, o momento não é caloroso. Ao procurar em um móvel antigo o anel que sua mãe está obcecada em encontrar, percebe que as cartas que enviou para a matriarca durante anos jamais foram abertas, embora estejam todas juntas, amarradas e guardadas dentro de uma caixa.

A mãe questiona se a presença de Marie é mesmo real ou apenas uma ilusão de sua mente, que pensa ter visto também o filho Martin — morto há anos — na manhã daquele mesmo dia. Claire, ainda, acredita ter recebido vários sinais divinos que a avisaram de que aquele seria o último dia de sua vida e isso é a justificativa para ela ter decidido se livrar de todos os objetos mais preciosos de sua casa por preços tão baixos.

Marie não se importa com o valor financeiro dos objetos e muito menos com o fato de a mãe estar praticamente os doando. Na verdade, ela sequer se importa com a mansão da família, onde a mãe vive, na pequena e romântica aldeia de l’Oise. Marie acredita que os bens da família estão amaldiçoados com a tristeza e a tragédia e não quer esse peso sobre si, caso a mãe, de fato, morra.

Memórias do passado são trazidas à tona, passando pela infância de Marie, a morte do irmão Martin, que abalou profundamente a relação de seus pais, e o caso amoroso de Claire com o padre Georges, uma relação proibida que contribui para a complexidade da personalidade de Claire e seu isolamento. O longa-metragem explora a memória, o envelhecimento e os laços familiares em uma narrativa sobre como objetos guardam fragmentos da vida e sentimentos mal resolvidos. Enquanto se desfaz de suas coisas, Claire se reconcilia com seu passado e se cura.

O longa-metragem foi gravado numa mansão da família de Bertuccelli, e os objetos e antiguidades também pertencem à família da cineasta.