Baseado em um lendário romance polonês, drama europeu é um dos filmes mais bonitos da Netflix em 2024

Em 2023, a Netflix lançou cerca de 15 produções originais na Polônia. Esse investimento reforça o interesse do serviço de streaming em explorar o potencial cinematográfico do país, trazendo ao público joias do cinema local. Um exemplo recente é “Amor Esquecido”, uma releitura de clássicos anteriores, incluindo a adaptação de 1937 dirigida por Michal Waszynski, discípulo de FW Murnau, e a versão de 1982 de Jerzy Hoffman, um mestre em narrativas épicas com precisão histórica.

“Amor Esquecido” é baseado no romance homônimo de Tadeusz Dołęga-Mostowicz, escrito em 1937, inspirado em relatos ouvidos em Radotki. A população local, desconfiada de médicos, preferia charlatães, por serem mais acessíveis e menos decepcionantes. O caso real de Ferdynand Dolani, preso por se passar por curandeiro, ajudou a moldar a história. O protagonista, Rafał Wilczur, um cirurgião respeitado, perde tudo após uma agressão que o deixa sem memória, transformando-o em Antoni Kosiba, um andarilho que cura pessoas sem licença.

Sem lembranças de sua antiga vida, Wilczur, agora Kosiba, encontra refúgio na casa de um fazendeiro, onde atua como curandeiro. Sua nova vida o leva a realizar milagres médicos, como devolver os movimentos a um homem e salvar Maria, vítima de um acidente grave. Contudo, suas práticas ilegais o levam a um julgamento, onde enfrenta acusações de exercer medicina sem autorização. Entre dramas pessoais e dilemas éticos, a narrativa questiona os limites da medicina e o peso da identidade.

Embora projetado como um produto global, esta nova adaptação difere de seus antecessores, optando por um formato acessível ao grande público, sem perder a essência da obra. A direção de Gazda mantém a qualidade narrativa, mas entrega um filme de quase três horas, com um estilo clássico e visualmente impactante. A recepção crítica tem sido positiva, destacando atuações sólidas e uma trilha sonora envolvente, mesmo que o ritmo e o tom possam afastar os que buscam entretenimento leve.

Com elementos melodramáticos que desafiam o público emocionalmente, o filme equilibra momentos intensos com méritos técnicos e artísticos. Gazda solidifica sua posição como um dos diretores mais promissores da Polônia, oferecendo uma experiência que, apesar de algumas concessões ao mercado internacional, respeita a profundidade e a seriedade do material original.