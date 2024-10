O filme de ação insano e eletrizante que levou 500 milhões de pessoas aos cinemas está na Netflix

Para valorizar o que realmente importa na vida, construir uma trajetória significativa envolve encerrar ciclos, superar desafios no trabalho, cultivar laços familiares e contar com a amizade sincera daqueles que são como irmãos. Estes amigos leais se mostram insubstituíveis em tempos difíceis, dedicando-se incansavelmente para aliviar a carga de quem prezam. Mesmo assim, alguns optam por seguir sozinhos, guiados pela convicção de que são capazes de solucionar problemas complexos sem apoio. Nesse contexto, existe um grupo especial e controverso de indivíduos que transita pela vida com audácia e propósito, como se fossem mitos modernos, protegendo a humanidade de perigos colossais e oferecendo vislumbres de razão em momentos cruciais. Eles asseguram a continuidade da nossa espécie, embora frequentemente deixem destruição em seu rastro, protagonizando lampejos de clareza quando mais necessário.

A experiência do tempo varia entre pessoas: para alguns, ele representa um desafio contínuo. A vida, em sua intensidade implacável, exige coragem para lidar com projetos que se arrastam por fases e parecem sempre aguardando o momento ideal para serem realizados. Esse adiamento gera uma impressão intrigante, como se sonhos importantes repousassem em uma dimensão entre o real e o inatingível, até que, um dia, uma faísca de bom senso nos faça dar o passo decisivo para realizá-los. Sonhar implica um certo medo, e esse temor cresce quanto mais o objetivo mexe com nossas esperanças, alternando entre alívio e angústia sufocante. À medida que esse desejo se intensifica, sentimentos profundos e antigos de autopreservação surgem, empurrando-nos a começar o ciclo outra vez, enfrentando a inércia emocional que congela o espírito e nos faz reavaliar tudo a partir do início.

Em “Missão: Impossível: Protocolo Fantasma” (2011), o público vê um novo lado da franquia e de seu protagonista, Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise. Dirigido por Brad Bird, o longa se destaca ao revelar aspectos mais complexos de Hunt, explorando o desgaste e as incertezas que ele enfrenta enquanto espião. Cruise incorpora nuances mais profundas e cativantes, enquanto enfrenta sequências de ação que testam seus limites físicos. Com uma impressionante entrega para um ator de quase cinquenta anos, Cruise vai além do estigma de astro de ação e adiciona camadas de profundidade ao personagem, mantendo um equilíbrio delicado entre ação e emoção. Sua interpretação destaca a evolução do próprio Cruise como ator, indo além da imagem de galã e solidificando-se como um dos talentos mais expressivos do cinema, que consegue, mesmo em suas falhas, demonstrar zelo e intensidade.

A trama de “Protocolo Fantasma” é direta e intensa. Ao contrário das produções mais sofisticadas dirigidas por Christopher McQuarrie, aqui a ação se desenrola em torno de uma missão urgente: impedir um ataque nuclear com o apoio de uma equipe leal, cada qual contribuindo de maneira singular para o objetivo. O roteiro de André Nemec e Josh Appelbaum centra-se nas táticas da equipe de Hunt, composta por Jane Carter (Paula Patton) e William Brandt (Jeremy Renner), que ganham destaque com interpretações envolventes. Enquanto enfrentam um vilão movido por um desejo de caos absoluto, interpretado pelo saudoso Michael Nyqvist, a equipe se vê em uma corrida contra o tempo em um reator pronto para explodir. O confronto final, que lida com temas de lealdade e sacrifício, ressoa com o público e faz refletir sobre as nuances entre ficção e realidade.

Em “Protocolo Fantasma,” Ethan Hunt começa a questionar até que ponto suas missões fazem sentido, considerando o custo de cada aventura. Tom Cruise, que se entrega com vigor a cada papel, parece também refletir sobre sua trajetória, sugerindo a possibilidade de se tornar um ícone do gênero de espionagem, talvez como um sucessor de Clint Eastwood. Se ele seguirá este caminho ainda está para ser visto, mas é certo que Cruise continua a desafiar expectativas, tanto na tela quanto na vida.

Filme: Missão Impossível — Protocolo Fantasma

Direção: Brad Bird

Ano: 2011

Gêneros: Thriller/Aventura/Ação

Nota: 9/10