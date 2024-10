Considerada uma das mais belas histórias de amor do século, a obra-prima de Jeff Nichols está na Netflix

As histórias que a ficção propõe podem impressionar, mas é nos fatos reais que se encontram os relatos mais marcantes. Amores que transcendem as adversidades nos emocionam profundamente por demonstrarem que a força de um sentimento verdadeiro ultrapassa qualquer barreira. Em “Loving”, o retrato da jornada de Richard e Mildred revela essa verdade. Eles se casaram na Virgínia no final dos anos 1950, quando as leis ainda segregavam casais inter-raciais, impondo uma dura luta pela aceitação.

Richard (Joel Edgerton) e Mildred (Ruth Negga) enfrentaram uma condenação que os forçou a deixar o estado para preservar sua união. A lei da época os proibiu de retornarem juntos à Virgínia por 25 anos, obrigando-os a buscar uma vida em Washington D.C., onde seus filhos cresceram sem a segurança e a tranquilidade do campo. Contudo, a saudade e a injustiça os levaram a contestar essa imposição. Mildred encontrou esperança em um telefonema inesperado: o advogado Bernie Cohen (Nick Kroll), em nome da ACLU, oferecia apoio para levar o caso à Suprema Corte.

Essa batalha jurídica se transformou em um divisor de águas na história dos direitos civis nos Estados Unidos, pois a decisão final não apenas legalizou a união de Richard e Mildred, mas também consolidou a 14ª Emenda, que assegura proteção igualitária sob a lei. O veredito garantiu o direito ao casamento inter-racial, mudando vidas e abrindo portas para incontáveis casais que vieram depois.

As atuações intensas de Edgerton e Negga dão vida a essa narrativa de amor e resistência, mostrando como sentimentos autênticos podem derrubar barreiras e inspirar mudanças. A vitória de Richard e Mildred foi mais do que pessoal; ela legitimou suas crianças, então consideradas ilegítimas pelo estado, e deu esperança a milhares de casais inter-raciais. Sua luta expôs que o amor não se conforma a normas rígidas, e que qualquer tentativa de defini-lo é arbitrária. É também notável que Mildred carregava, além da herança afro-americana, raízes Cherokee.

Sob a direção de Jeff Nichols, “Loving” conquistou aplausos em Cannes e levou Ruth Negga à disputa pelo Oscar. Lançado em 2016, o filme recebeu aclamação, mas merecia maior destaque, não só pela relevância da história, mas pelo brilhantismo na forma como foi contada. A produção, disponível na Netflix, permanece um testemunho poderoso da luta pela igualdade e do triunfo do amor.

Filme: Loving: Uma História de Amor

Direção: Jeff Nichols

Ano: 2016

Gênero: Drama/Romace/Biografia

Nota: 10