Comédia dramática indicada a 148 prêmios e vencedora do Oscar está na Netflix e vai mudar sua visão da vida

O premiado filme “O Lado Bom da Vida”, que levou Jennifer Lawrence ao Oscar de melhor atriz, também foi indicado em várias categorias do Oscar 2013, como melhor ator, melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado. Baseado no romance de Matthew Quick, a obra foi dirigida e roteirizada por David O. Russell, trazendo uma narrativa que equilibra comédia e drama com grande habilidade.

No papel de Pat Solatano, Bradley Cooper interpreta um homem que, após uma crise mental desencadeada pela descoberta da traição de sua esposa, Nikki, acaba sendo internado em uma instituição psiquiátrica. Ao sair, Pat enfrenta restrições legais que o impedem de se aproximar de Nikki, de sua antiga residência e do local onde trabalhava como professor. Vivendo temporariamente na casa de seus pais, ele embarca numa jornada pessoal para reconstruir sua vida e, em sua mente, reconquistar o coração da ex-esposa.

A trama ganha uma nova dimensão com a chegada de Tiffany, personagem de Jennifer Lawrence. Viúva e emocionalmente instável, ela busca superar sua dor através de uma meta peculiar: vencer um concurso de dança. Tiffany vê em Pat o parceiro ideal para essa missão e, em troca de sua ajuda, promete interceder junto a Nikki, ajudando-o a se reaproximar da ex. Durante os exigentes ensaios para a competição, surge uma relação complexa entre Pat e Tiffany, repleta de camadas que vão além da amizade, flertando com o romance e o conflito. Ambos personagens, repletos de falhas e traumas, compartilham o anseio por aceitação e empatia, enquanto tentam encontrar equilíbrio em suas vidas conturbadas.

Além dos dilemas com Tiffany, Pat também precisa lidar com o relacionamento tumultuado com seu pai, vivido por Robert De Niro. O personagem do pai é rígido e distante, lidando com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e comportamentos explosivos. Obcecado pelo time de futebol Philadelphia Eagles, ele envolve-se em apostas arriscadas e superstições que trazem ainda mais pressão à vida já fragilizada de Pat.

A luta diária de Pat para manter sua saúde mental está no centro da narrativa. O filme não romantiza a perfeição ou a felicidade absoluta; pelo contrário, sua força está em mostrar a realidade dos desafios enfrentados por quem vive com distúrbios mentais, focando na jornada e no crescimento pessoal que dela decorre. Enquanto o protagonista inicialmente busca recuperar o afeto de Nikki, ele gradualmente percebe que sua busca por felicidade e aceitação não se resume a isso, ecoando a famosa frase de Mick Jagger: “Você não pode sempre conseguir o que quer, mas se tentar, pode encontrar o que precisa”.

“O Lado Bom da Vida” encanta ao construir uma atmosfera onde os personagens, por mais falhos que sejam, estabelecem uma conexão genuína com o público. Cada um deles, desde Pat até os membros de sua comunidade, é apresentado de forma autêntica, mostrando as nuances e as complexidades da vida cotidiana. A direção de Russell transforma o que poderia ser uma história comum em algo profundamente envolvente e honesto, sem apelos exagerados.

As atuações são memoráveis, com Jennifer Lawrence e Bradley Cooper entregando performances que equilibram vulnerabilidade e força. A química entre os dois é palpável, e as interações com o elenco coadjuvante adicionam ainda mais profundidade à narrativa. Isso faz com que o filme vá além da comédia romântica tradicional, oferecendo uma experiência cinematográfica rica e reflexiva.

Ao final, o que “O Lado Bom da Vida” oferece é um retrato sincero e humano. Seus personagens, repletos de falhas, se distanciam da idealização vista em muitas produções, abraçando a imperfeição e a complexidade que caracterizam a vida real. Essa honestidade faz com que o filme se destaque, tornando-o uma escolha confortável e reconfortante para aqueles que buscam algo mais do que entretenimento superficial. É um lembrete de que, independentemente dos obstáculos que enfrentamos, há sempre um caminho a ser trilhado, repleto de descobertas e conexões inesperadas.

Filme: O Lado Bom da Vida

Direção: David O. Russell

Ano: 2012

Gênero: Roamce/Drama/Comédia

Nota: 10/10