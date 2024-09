A história de crime mais bizarra que você vai ver em suspense com Jacob Elordi e Zachary Quinto, no Prime Video

Com roteiro de Evan M. Wiener e direção de Jeffrey Darling, falecido em 2022 em um trágico acidente de surfe na Austrália, o thriller psicológico “He Went That Way” explora o encontro tenso e contraditório entre o assassino em série Larry Lee Ranes e o treinador de animais Jim Goodwin. Esse encontro ocorreu em 1964, na icônica Rota 66, uma das rodovias mais famosas dos Estados Unidos. Goodwin estava a caminho de uma apresentação com seu chimpanzé, Spanky, quando deu carona a Ranes, sem saber que, no meio da viagem, o homem sacaria uma arma e revelaria sua verdadeira identidade de assassino.

A morte prematura de Darling, em sua estreia na direção de um longa-metragem, provavelmente influenciou o resultado final. Infelizmente, ele não chegou a ver o desfecho de seu trabalho, o que pode explicar alguns dos principais problemas encontrados em “He Went That Way”.

O filme acompanha a crescente tensão de Goodwin ao longo dos dias em que vive como refém de Ranes, que o utiliza como escudo para ocultar sua identidade e escapar das consequências de seus crimes. Na narrativa, Goodwin é Jim e Ranes se transforma em Bobby. Jim enfrenta momentos de desconfiança e angústia enquanto tenta sobreviver e proteger Spanky. Por outro lado, Bobby precisa ganhar a confiança de Jim para manter seu disfarce e evitar ser capturado pela polícia. Há uma aliança instável e excêntrica entre os dois, mantendo a trama perigosamente equilibrada, com riscos para ambos os lados.

Embora a história tenha grande potencial para cativar o público, o enredo acaba se tornando arrastado, transformando uma hora e quarenta minutos de filme em uma experiência que parece durar uma eternidade. Zachary Quinto, por exemplo, dá a impressão de ter saído direto do set de “Star Trek” com o figurino de Spock. Enquanto isso, Jacob Elordi, que recentemente impressionou com atuações poderosas em “Saltburn” e “Priscilla”, entrega sua performance mais fraca até agora em “He Went That Way”. Sua interpretação soa caricata, com um sotaque exagerado e esforço excessivo, o que não convence. O chimpanzé Spanky, supostamente real, parece em algumas cenas absurdamente mal representado, oscilando entre uma fantasia infantil e uma animação de videogame malfeita.

Provavelmente, Darling pretendia construir uma crescente tensão na explosiva “amizade” entre Jim e Bobby, como se o filme carregasse uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. No entanto, o suspense nunca atinge o auge desejado, resultando em um ritmo mais tedioso do que verdadeiramente inquietante.

O roteiro, inspirado no livro “Luke Karamazov”, de Conrad Hilberry, não segue fielmente os acontecimentos reais, mas explora os crimes de Ranes e seu irmão mais novo, Danny, outro serial killer notório. Embora pareça improvável que duas das figuras mais aterrorizantes do crime saíssem da mesma família, a biografia revela uma infância marcada por abusos e violências, o que ajuda a explicar parcialmente os distúrbios dos irmãos.

Filme: He Went That Way

Direção: Jeffrey Darling

Ano: 2023

Gênero: Suspense

Nota: 7