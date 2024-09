A comédia romântica da Netflix mais assistida de 2024 até agora, e a primeira a alcançar o Top 1 mundial

Richard LaGravenese, aclamado por dirigir obras como “Escritores da Liberdade” e “P.S. Eu te Amo”, oferece uma visão ácida e humanizadora sobre o mundo das celebridades em “Tudo em Família”. Zac Efron encarna Chris Cole, um astro arrogante, cujos caprichos e humilhações recaem sobre Zara (Joey King), sua assistente dedicada. Após dois anos de abusos, Zara decide finalmente pedir demissão, forçando Chris a confrontar a realidade de que ela é insubstituível. Desesperado para não perder sua única confidente, ele a procura em casa com uma oferta tentadora: uma promoção ao cargo que sempre desejou.

Ao chegar na casa de Zara, Chris encontra Brooke Harwood (Nicole Kidman), a mãe viúva de Zara e uma escritora encantadora. A atração entre os dois é imediata e, após uma conversa íntima, eles acabam se envolvendo romanticamente. O retorno inesperado de Zara flagra a mãe e seu ex-chefe em um momento constrangedor, mas, apesar da tensão, ela aceita voltar ao emprego. No entanto, a relação emergente entre Chris e Brooke a incomoda profundamente, e Zara decide sair de casa, enquanto Brooke tenta equilibrar seus sentimentos e responsabilidades.

Leila Ford (Kate Bates), a sogra de Brooke, incentiva a continuação do romance, propondo um Natal em família como uma oportunidade de reconciliação. Essa reunião traz Zara de volta à casa, onde ela tenta aceitar a nova realidade. No entanto, ao descobrir que Chris planeja terminar o relacionamento com Brooke de forma fria e previsível, dando-lhe o mesmo presente de despedida que deu a outras namoradas, Zara resolve expô-lo. A decisão leva ao término do relacionamento, mas também provoca uma reflexão profunda em todos os envolvidos. Zara percebe que seu controle sobre a vida amorosa da mãe é injustificado, Chris se vê obrigado a reavaliar seu comportamento narcisista, e Brooke escolhe priorizar sua própria felicidade.

“Tudo em Família”, disponível na Netflix, é uma comédia romântica que, embora não fuja dos clichês do gênero, proporciona uma experiência calorosa e reconfortante. O filme, conduzido por atuações envolventes, convida o espectador a uma jornada de autodescoberta e maturidade, oferecendo entretenimento de qualidade que vai além da superfície.

Filme: Tudo em Família

Direção: Richard LaGravenese

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8/10