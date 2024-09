O segundo filme mais assistido da Netflix em 2024, com 92 dias no top 10 mundial

Kevin Hart tem dominado a cena na Netflix, aparecendo em uma série de filmes do serviço de streaming graças a um acordo que lhe permite produzir e estrelar diversos projetos anualmente. Essa frequência pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Em produções como “O Homem de Toronto” (2022), de Patrick Hughes, e “De Férias da Família” (2022), dirigido por John Hamburg, Hart demonstra um desempenho acima da média. Contudo, a semelhança estrutural e estilística entre esses filmes pode acabar afastando o público, que percebe a repetição de elementos, ainda que com pequenas variações nos diálogos e enquadramentos.

No entanto, em “Lift: Roubo nas Alturas”, a direção experiente de F. Gary Gray consegue equilibrar o enredo, mantendo as características de Hart sob controle e, em alguns momentos, surpreendendo pela moderação do ator. A trama gira em torno de Cyrus, líder de uma quadrilha internacional, que planeja um golpe ousado contra as forças de segurança globais. O roteiro de Daniel Kunka começa com Hart em Veneza, prestes a participar de um leilão de arte contemporânea, onde a primeira oferta é “O Prelúdio”, de Kehinde Wiley, um artista influenciado por Van Gogh. De forma sutil, Kunka critica o mercado de arte, que muitas vezes valoriza obras que, apesar de caras, são esquecíveis e desprovidas de impacto crítico ou estético.

Enquanto isso, a investigadora Abby, que persegue Cyrus, protagoniza cenas que culminam em um romance improvável. Gray conduz a narrativa com destreza, especialmente na sequência central, que envolve o roubo de meio bilhão de dólares em ouro a bordo de uma aeronave da Sky Suisse. O plano de Abby para capturar Cyrus parecia simples, mas é complicado pelas conexões da quadrilha, que inclui até agentes infiltrados no sistema de tráfego aéreo. Uma cena em particular se destaca, em que Harry, interpretado por David Proud, um funcionário paraplégico do aeroporto, usa de forma astuta uma acusação de capacitismo para ganhar tempo e cumprir sua parte no roubo. A trama se desenvolve com nuances inesperadas, culminando não na captura de Cyrus, mas na surpreendente rendição de Abby.

Filme: Lift: Roubo nas Alturas

Direção: F. Gary Gray

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 8/10