Ganhador de 4 Oscars, o maior faroeste da história do cinema está no Max

“Os Imperdoáveis”, dirigido por Clint Eastwood, permanece uma obra essencial no cinema, desmistificando o faroeste clássico enquanto oferece uma reflexão profunda sobre as mitologias que sustentam esse gênero. O filme abre e fecha com a poderosa imagem de um homem ao lado de um túmulo, silhouetado pelo pôr do sol — uma figura arquetípica do faroeste que, sob a direção de Eastwood, ganha uma profundidade comovente e reflexiva. No entanto, este não é apenas mais um faroeste; ele nos leva a questionar os prazeres tradicionais do gênero ao explorar os verdadeiros custos da violência e da fama, desconstruindo mitos sem abandonar completamente as expectativas do público.

Ambientado no final do século 19, em uma trilha entre Wyoming e Kansas, “Os Imperdoáveis” apresenta personagens que vivem à sombra de seus passados violentos. William Munny, interpretado por Eastwood, é o exemplo perfeito desse conflito interno. Um ex-matador que agora cria porcos, Munny é um homem marcado por uma vida de crimes que tenta se redimir, mas é tragado de volta ao mundo que havia deixado para trás. Ao longo da trama, ele é recrutado pelo Schofield Kid, um jovem míope com aspirações de grandeza que logo descobrirá o verdadeiro peso de tirar uma vida, numa jornada que desnuda o glamour associado à violência.

O filme não poupa o espectador das cruas realidades da violência. Uma das cenas mais marcantes envolve o Schofield Kid, que, após matar um homem, bebe uma garrafa de uísque em lágrimas, com sua bravata juvenil desmoronando em remorso. Essa crueza contrasta fortemente com as expectativas do público e dos personagens mais jovens, que cresceram idolatrando a figura do pistoleiro. Eastwood, ao expor a brutalidade do faroeste, também explora a dualidade desse universo, onde a violência é tratada com um peso quase surreal, forçando o espectador a confrontar a moralidade ambígua desse mundo.

Outro ponto alto do filme é a interação entre Little Bill, o xerife brutal de Big Whiskey, e Beauchamp, um escritor ingênuo que romantiza a violência sem jamais ter experimentado seu verdadeiro terror. Essa dinâmica se desenrola em uma cena na prisão, onde Little Bill, bêbado de sua própria pomposidade, entrega um revólver a Beauchamp, desafiando-o a atirar e escapar. A tensão palpável nessa cena ressalta o abismo entre a realidade da violência e a percepção distanciada e reverente que muitos, como Beauchamp, têm dela, uma crítica mordaz à romantização da brutalidade no imaginário popular.

Apesar da ausência de heróis convencionais, “Os Imperdoáveis” nos apresenta personagens complexos que matam por dinheiro e reputação, frequentemente enganados por uma falsa noção de justiça. A prostituta Delilah, que tem seu rosto brutalmente cortado por um vaqueiro, serve como catalisadora para os eventos que se desenrolam, expondo o sexismo e o classismo enraizados na sociedade da época. No entanto, a tentativa de Eastwood de abordar questões sociais é complicada pela omissão de considerações raciais, especialmente na caracterização de Ned Logan, interpretado por Morgan Freeman. No Oeste pós-Guerra Civil, a experiência de um homem negro dificilmente seria indistinta da de seus companheiros brancos, e essa ausência de um tratamento racial mais profundo é um ponto de tensão que o filme não resolve, mas que poderia ter adicionado uma camada ainda mais complexa à narrativa.

Ainda assim, o filme brilha ao questionar o legado de Eastwood como ator e diretor. Munny, com sua vulnerabilidade e inaptidão para as tarefas básicas do faroeste, é uma figura que, apesar de sua tentativa de redenção, é puxada de volta para a violência que ele personificava. A jornada de Munny é, em parte, uma crítica à mitologia do faroeste, mas também uma reafirmação dessa mesma mitologia. A sequência final, um tiroteio magistralmente encenado, encapsula essa dualidade, onde a violência é ao mesmo tempo condenada e glorificada, provocando uma reflexão sobre o papel da violência tanto no cinema quanto na formação de lendas.

“Os Imperdoáveis” trouxe o faroeste revisionista para uma nova era, ao mesmo tempo em que consagrou Eastwood como um autor além de qualquer questionamento. A hipocrisia e a ressonância do filme apenas aprofundam seu impacto, transformando a autopiedade em uma canção visual de transcendentalismo. É uma obra que, ao mesmo tempo em que desmonta o mito do faroeste, nos entrega exatamente o que esperamos: um Clint Eastwood no auge, invencível, matando a todos. O final do filme, com Munny desaparecendo na escuridão após sua última matança, simboliza não apenas o fim de um ciclo de violência, mas também a perpetuação de um legado que, apesar de criticado, é inevitavelmente celebrado. Assim, “Os Imperdoáveis” transcende o faroeste tradicional ao nos confrontar com a persistente e perturbadora fascinação pela violência que permeia o cinema americano.

Filme: Os Imperdoáveis

Direção: Clint Eastwood

Ano: 1992

Gêneros: Faroeste/Ação

Nota: 10