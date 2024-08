Filme de ação e ficção científica com Robbie Amell, visto por 20 milhões, está na Netflix

A fictícia Lincoln City, palco de “Code 8: Renegados — Parte 2”, é uma cidade que devora seus habitantes, criando um ambiente onde aqueles que antes se destacavam por habilidades extraordinárias, como manipular eletrônicos ou provocar explosões por telecinesia, agora enfrentam a marginalização.

Durante anos, esses indivíduos usaram seus dons para conquistar posições de destaque no mercado de trabalho e nas instituições de ensino mais prestigiadas. No entanto, a sociedade passou a vê-los com desconfiança, levando-os a serem relegados a ocupações sem futuro ou a serem submetidos a uma vigilância rigorosa do Estado, que decide se podem ou não exercer suas habilidades. Isso é agravado pelo fato de que a substância que antes concedia essas habilidades raras já foi descoberta e sintetizada.

Sob a direção de Jeff Chan, juntamente com os corroteiristas Sherren Lee e Chris Pare, o filme aborda a polêmica que marca o início de uma revolução difícil de conter: a criação de uma nova droga, a psyke, que desencadeia efeitos alucinógenos e provoca uma dependência avassaladora, rapidamente se espalhando como uma epidemia. Chan constrói seu filme com a seriedade de uma crônica social, revelando, aos poucos, a complexidade do protagonista.

O diretor inicia o novo filme com um retorno a “Code 8: Renegados” (2019), na Netflix, o longa-metragem que deu início à franquia, para relembrar o público de momentos cruciais da trajetória de Connor Reed, interpretado por Robbie Amell. Connor, que até então evitava usar seus poderes para obter vantagem sobre os outros, enfrenta o luto pela morte de sua mãe, Mary, interpretada por Kari Matchett, que perdeu a batalha contra o câncer por falta de recursos para um tratamento adequado.

Voltando ainda mais no tempo, Chan revisita as cenas finais do filme anterior, onde Connor é forçado a fugir das autoridades após ser envolvido, contra sua vontade, na morte de policiais. No novo longa, vemos Connor tentando reestruturar sua vida após sair da prisão, mas logo se vê confrontado por novos desafios. Ele se depara com Pavani, uma jovem órfã que precisa de sua ajuda para escapar do sargento Kingston, conhecido como King, um policial corrupto com ligações com o crime organizado de Lincoln, que a persegue acreditando que ela pode testemunhar contra ele.

Esse enredo central, liderado por Amell e complementado pelas atuações de Sirena Gulamgaus, Alex Mallari Jr., e Stephen Amell, este último interpretando Garrett, um ex-traficante, conduz a narrativa por diversas reviravoltas. Jeff Chan, ao longo do filme, mantém uma conexão constante com o primeiro longa, explorando temas complexos, embora de forma um pouco superficial.

Filme: Code 8: Renegados — Parte 2

Direção: Jeff Chan

Ano: 2024

Gêneros: Ficção científica/Ação/Policial

Nota: 8/10