Uma das melhores ficções científicas dos últimos 15 anos, com Bradley Cooper, está na Netflix

Inspirado no romance “The Dark Fields” de Alan Glynn, o filme “Sem Limites” foi adaptado para o cinema por Leslie Dixon e dirigido por Neil Burger. Lançado em 2011, o filme é estrelado por Bradley Cooper e foi filmado em Filadélfia, cidade natal do ator, assim como em Nova York e Puerto Vallarta, no México. Durante as gravações, o pai de Cooper lutava contra um câncer terminal, vindo a falecer pouco depois.

A trama segue Eddie Morra (interpretado por Cooper), um escritor cujo bloqueio criativo coloca sua carreira em risco, já que deve um livro à sua editora. Na esfera pessoal, Eddie enfrenta o término de seu relacionamento com Lindy (Abbie Cornish), uma jornalista que, após receber uma promoção, decide que não pode mais tolerar a falta de direção e responsabilidade de Eddie.

A vida de Eddie sofre uma reviravolta ao encontrar Vernon Gant (Johnny Whitworth), seu ex-cunhado e ex-traficante. Vernon, agora envolvido com uma farmacêutica, oferece a Eddie uma amostra de um novo medicamento chamado NZT-48, que promete desbloquear todo o potencial cognitivo do usuário. Relutante, Eddie acaba por experimentar o comprimido, o que desencadeia mudanças drásticas em sua vida.

Sob os efeitos do NZT-48, Eddie se transforma. Ele resolve dívidas, organiza sua vida e faz progressos incríveis em seu livro. Contudo, os efeitos duram apenas um dia, e ele logo retorna ao seu estado habitual. Desesperado por mais comprimidos, Eddie procura Vernon novamente. Após Vernon ser assassinado, Eddie descobre um estoque de NZT-48 e começa a usá-lo regularmente, o que lhe permite ascender rapidamente no mundo financeiro e atrair a atenção do poderoso investidor Carl Van Loon (Robert De Niro).

Porém, o uso contínuo do NZT-48 traz efeitos colaterais perigosos, ameaçando sua saúde e seus planos. Além disso, Eddie se vê envolvido no assassinato de Vernon e perseguido pelo agiota Gennady (Andrew Howard) após não pagar um empréstimo.

Embora NZT-48 seja uma invenção ficcional, o filme traz à tona questões sobre o uso de nootrópicos, substâncias que supostamente aumentam a capacidade cognitiva. O longa explora a linha tênue entre o poder real dessas substâncias e o efeito placebo, levantando a dúvida se Eddie precisava apenas de mais autoconfiança e esforço.

“Sem Limites”, na Netflix, oferece uma reflexão sobre a dependência em substâncias que prometem sucesso fácil, destacando os possíveis danos colaterais. A narrativa também questiona até onde uma pessoa está disposta a ir para alcançar o sucesso e quais os custos morais dessas escolhas.

A obra cinematográfica nos leva a ponderar sobre os limites do potencial humano e os perigos da ambição desmedida. Ela provoca o espectador a refletir se os atalhos para o sucesso são de fato válidos ou se o verdadeiro progresso advém do esforço honesto e da integridade pessoal.

Filme: Sem Limites

Direção: Neil Burger

Ano: 2011

Gênero: Suspense/Ficção Científica

Nota: 9