De vez em quando o celular dá uma pane e a solução é bem simples: basta desligar o aparelho, dar um tempinho e ligar de novo. E quando ele volta parece que nada aconteceu e tudo funciona de novo. O mesmo acontece com a TV a cabo e com a internet lá de casa. É só desligar e ligar de novo.

Bem que isso podia funcionar para outras coisas, não é mesmo?

O seu trabalho está uma merda, você desliga e liga de novo e o seu chefe fica legal, seu companheiro do lado não enche mais o seu saco, até o cafezinho fica bom! Tudo volta a funcionar as mil maravilhas até você precisar desligar de novo, no dia seguinte.

A sua amizade anda mal, o amigo está chato, você já está de saco cheio do cara, aí você desliga a amizade com o sujeito e depois de um tempo liga de novo, o cara para de ser uma mala sem alça e vocês voltam a ser amigos. Até a próxima briga.

O seu time está ruim, muito ruim, na zona de rebaixamento. Você desliga e liga de novo e os jogadores voltam na ponta dos cascos, jogando pra caramba e de repente, o seu time já está no G4! E melhor, o time do babaca que vivia te sacaneando é que agora está quase caindo para a segunda divisão! Que beleza!

A sua balança está de sacanagem com você, insiste em indicar que você engordou 3 quilos no último fim de semana, só porque você foi a uma feijoada e se entupiu de feijão, linguiça, paio e toucinho. Você desliga a balança, dá um tempinho e liga de novo e pronto, já perdeu os quilinhos a mais!

Desligar e ligar pode funcionar com namoros que desandaram, com casamentos que caíram numa rotina, desligar e ligar de novo é uma beleza!

E se a gente tentasse fazer isso com o Brasil? Para tudo, tira da tomada e começa de novo. Vem de novo lá do Cabral… Vai que dessa vez a gente até vira um país rico, de primeiro mundo? Será? Mas e se não der certo e piorar tudo? É melhor não arriscar. Deixa quieto, que a gente já está acostumado!