O filme adorável da Netflix que vai mudar sua forma de encarar a vida

A existência cessa, mas o modo como se opta por viver reverbera além do término da vida física. Este poderia ser um ponto inicial para discutir o filme “Amigas Improváveis” (2019), dirigido pela sino-canadense Aisling Chin-Yee.

O filme, com protagonismo feminino e direção de uma mulher, explora as relações e a perspectiva feminina, o que por vezes pode parecer parcial. Contudo, é possível argumentar que filmes dominados por personagens masculinos frequentemente perpetuam perspectivas ultrapassadas, apesar de muitos ignorarem que a emancipação das mulheres é um fenômeno relativamente recente. Muitas mulheres, desde muito jovens, foram obrigadas a trabalhar, sem o privilégio de escolher ou ter acesso à educação superior. Essas mulheres, frequentemente invisíveis nas estatísticas e na pesquisa sociológica, não se veem refletidas nas personagens de “Amigas Improváveis”, cujo principal valor é justamente destacar uma camada social frequentemente ignorada.

A narrativa centraliza em quatro mulheres, mas a trama desenvolve-se ao redor de um homem, Craig, cuja única imagem disponível é um retrato na parede durante o recebimento póstumo. Craig, que tentou recomeçar a vida casando-se novamente, deixou um legado de desgosto e problemas não resolvidos. Ele teve filhas com diferentes mulheres, e as consequências de suas ações são o foco do desenvolvimento da trama.

O enredo, escrito por Alanna Francis, destaca a imaturidade dessas mulheres, obrigadas a adotar uma abordagem prática da vida, mas incapazes de assumir a responsabilidade por suas escolhas. A culpa e o ressentimento permeiam a história, especialmente em relação ao falecido Craig, que não pode responder por seus atos. A relação entre as meias-irmãs Aster e Talulah também é explorada, desafiando a expectativa de que os laços de sangue ditarão suas interações.

O roteiro ressalta a dor e a dificuldade de enfrentar decisões erradas, que ecoam ao longo dos anos. A interação entre Cami e Rachel, em particular, revela uma dinâmica tensa, cheia de provocações e testes emocionais. Ao longo do filme, emerge uma união inesperada entre as mulheres, uma sororidade que só se fortalece à medida que superam suas diferenças.

A relação entre Graham e Balfour no filme é notável, com cada uma elevando a performance da outra. A aproximação gradual entre as meias-irmãs, que começam a se ver e se apreciar como verdadeiras amigas, é um dos pontos altos da narrativa, provando que os laços afetivos podem superar os biológicos. A redenção, quando vem, não é apenas pessoal, mas coletiva, destacando a complexidade e a resiliência das relações humanas.

Filme: Amigas Improváveis

Direção: Aisling Chin-Yee

Ano: 2019

Gênero: Drama

Nota: 9/10