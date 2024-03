Mistura incrível de ‘Bastardos Inglórios’ e ‘Onze Homens e um Segredo’, filme com George Clooney e Matt Damon está na Netflix

Algumas histórias são boas demais para serem deixadas no esquecimento. É o caso de “Caçadores de Obras-Primas”, na Netflix, filme de George Clooney inspirado em eventos reais relacionados à Segunda Guerra Mundial. No longa-metragem, um pelotão é designado para recuperar importantíssimas obras de arte que foram roubadas por soldados nazistas. As ordens eram de que, caso o Terceiro Reich caísse, todas elas deveriam ser queimadas. Começa, então, uma corrida organizada pelos Estados Unidos para recuperar as peças preciosas.

O grupo é formado por homens experientes em arte, historiadores, donos de galerias, curadores de arte,, dentre outros. Repleto de estrelas do cinema, o filme faz uma mistura envolvente de guerra, drama, humor e ação. O roteiro foi adaptado por Clooney e Grant Heslov a partir de relatos de Robert M. Edsel em seu livro homônimo sobre o grupo de homens encarregados de recuperar obras, como “Davi”, de Michelangelo, e “Mona Lisa” de Da Vinci. O pelotão de especialistas em arte é liderado por Frank Stokes, de Clooney, mas também temos os personagens de James Granger (Matt Damon), Richard Campbell (Bill Murray), Walter Garfield (John Goodman), Jean Claude (Jean Dujardin), Preston Savitz (Bob Balaban), dentre outros.

O filme acompanha o grupo já no fim da guerra, em 1943, enquanto segue rastros de coleções particulares de valor inestimável que foram saqueadas por nazistas. Cada um dos homens possui sua especialidade e, juntos, eles pretendem descobrir o paradeiro, se locomover até os locais e, inclusive, enfrentar militarmente os inimigos que surgirem no caminho. Conforme realizam sua missão, têm suas vidas colocadas em risco, além de experimentarem situações desoladoras de um cenário caótico de guerra, fazendo-os questionar moralmente o valor da arte em comparação com a destruição humana em andamento.

Cate Blanchett também estrela como Claire Simone, curadora de arte em uma França ocupada, que é forçada a ajudar Viktor Stahl, um oficial nazista, a levar obras para Adolf Hitler. Inclusive, materiais de sua própria galeria são usurpados pelos invasores. Ela desconfia que os americanos que estão ali para resgatar as obras roubadas também desejam confiscá-las, por isso, sua amizade com Granger se desenvolve de maneira bem relutante.

O filme destaca as dificuldades do grupo em validar seu trabalho diante de tanta destruição, além de terem de enfrentar, também, a União Soviética como adversária, já que eles também queriam sua fatia nas obras de arte alegando reparação pelos danos provocados.

Embora o filme gire em torno de um grupo de sete homens, na vida real o grupo contou com 345 homens e mulheres de diferentes países que se voluntariaram para recuperar obras perdidas. Muitos deles trabalhavam como artistas, arquitetos, historiadores, curadores… Uma curiosidade é que, cerca de um ano antes do lançamento do filme, a polícia descobriu mais de 1.400 obras de arte desaparecidas que pertenciam a um negociante de arte nazista que se acredita terem sido roubadas durante o Terceiro Reich.

Filme: Caçadores de Obras-Primas

Direção: George Clooney

Ano: 2014

Gênero: Comédia/Drama/História

Nota: 8/10