A história espetacular e intrigante do último grande chefão da máfia italiana nos Estados Unidos está na Netflix

“O Poderoso Chefão” foi um divisor de águas do gênero gângster no cinema. Se antes os enredos eram primordialmente compostos de cenas de ação e giravam em torno de seus crimes e das perseguições policiais, depois do filme de Francis Ford Coppola, eles passaram a explorar o intricado labirinto moral desses homens fortemente conectados com valores como família, religião, tradição e lealdade. Mais que uma organização criminosa, a máfia é uma espécie de irmandade, onde seus membros não apenas buscam o enriquecimento ilícito, o controle territorial e a intimidação, mas também proteção, apadrinhamento, identidade e pertencimento.

A história contada nas telas a partir do romance fictício de Mario Puzo retrata camadas muito mais profundas dessa sociedade criminosa cuja participação é extremamente restrita. Ainda, faz os espectadores olharem para estes homens poderosos e perigosos sob um prisma muito mais humanizado, ao mesmo tempo que, também, glamourizado.

Na vida real, alguns mafiosos conhecidos e temidos faziam a coisa toda parecer bastante cinematográfica, como Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Bugsy Siegel, dentre outros. Mas em meados da década de 1980, embora a máfia estivesse com suas atividades a todo vapor, eles eram vistos como velhos amarrotados que se esgueiravam dos holofotes. Até que isso mudou com a chegada de John Gotti, um criminoso que rapidamente ascendeu ao poder da família Gambino, fundada por Salvatore D’Aquila e nomeada após Carlo Gambino. Carlo foi seu chefe até 1976. Seu sucessor foi Paul Castellano, seu cunhado, que comandou a família até 1985, quando após intrigas com John Gotti, acabou eliminado.

O documentário “Nova York Contra John Gotti”, composto de três episódios de aproximadamente 60 minutos retrata a subida ao poder deste lendário criminoso, sua busca incessante pelo poder por meio de assassinatos tenebrosos e os esforços hercúleos das forças de segurança e inteligência dos Estados Unidos para conseguir incriminar, levar aos tribunais e condenar Gotti pelos seus atos.

Dirigido por Sebastian Smith, o documentário entrevista agentes do FBI, promotores de Justiça, ex-servidores do Departamento de Justiça e da Força-tarefa de Nova York Contra o Crime Organizado (OCTF) para remontar os fatídicos eventos que culminaram na prisão definitiva do último grande chefão das Cinco Famílias, a máfia italiana nos Estados Unidos.

Mas o embate judicial contra John Gotti foi recheado de imbróglios, falcatruas por parte da família Gambino para garantir a absolvição de seu líder e glamourização da máfia por parte da imprensam que fez com que o chefão se tornasse um herói público. Além disso, também houve a disputa entre as forças de segurança que, ao invés de reunirem as evidências e informações que tinham em prol do caso e se unirem contra Gotti, se tornaram verdadeiros adversários em busca de holofote. Tudo isso contribuiu para que o mafioso saísse vitorioso de diversos processos contra ele.

Enquanto protagonizava uma série de casos jurídicos populares nos anos 1980, Gotti aparecia na televisão como um verdadeiro galã de Hollywood, com ternos caros e sob medida, visual elegante e engomado, se tornando um ícone de poder, popularidade e beleza masculina. Enquanto ele e a família Gambino driblavam a Justiça, ele se tornou uma celebridade nos Estados Unidos. Cada vez que o nome de um mafioso aparecia nos noticiários e manchetes impressas era motivo para aumentar ainda mais o orgulho e o ego dos gângsteres, que se achavam as estrelas do momento.

O trio de episódios desenrola essas questões de forma dinâmica, divertida e sensacionalista, oferecendo informações inéditas aos espectadores ao mesmo tempo em que proporciona entretenimento.

Filme: Nova York Contra John Gotti

Direção: Sebastian Smith

Ano: 2023

Gênero: Documentário

Nota: 9/10