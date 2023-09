As últimas palavras de 15 gênios literários

No contexto literário, obras frequentemente têm uma longevidade que excede a vida de seus autores. Nesse mesmo âmbito, as últimas palavras pronunciadas por figuras literárias também assumem relevância, servindo como um comentário final sobre suas vidas e legados. É o caso de escritores como Aldous Huxley e Charlotte Brontë, cujas declarações finais acrescentam uma nova dimensão ao entendimento de suas obras e personalidades.

Este estudo se propõe a analisar as últimas palavras de 15 personalidades literárias. As considerações de Huxley sobre a consciência humana e as de Brontë acerca do amor efêmero oferecem insights não apenas sobre os próprios autores, mas também sobre questões universais abordadas em suas respectivas obras.

Na análise dessas declarações finais, somos levados a uma compreensão mais profunda tanto dos indivíduos que as emitiram quanto da complexidade da existência humana que eles buscaram descrever. Essas obras e palavras finais persistem como tópicos de análise e discussão, influenciando o discurso cultural mais amplo.

A investigação possibilita uma reflexão sobre a durabilidade e o impacto da literatura, particularmente no que tange ao significado atribuído às palavras finais de seus autores. Trata-se de uma oportunidade para meditar sobre questões como mortalidade e legado, além do papel persistente da literatura na exploração da condição humana.

Aldous Huxley

LSD. 100 miligramas. Aplicação intramuscular.

No seu último dia de vida, Aldous Huxley optou por uma experiência controlada com LSD, o que é bastante indicativo de sua vida e obra. Huxley sempre foi um explorador da mente humana e da consciência, temas que ele abordou extensivamente em seus escritos. Ao escolher o LSD como parte de sua jornada final, ele fez uma afirmação poderosa sobre o direito individual de explorar estados alterados de consciência, mesmo no limiar da morte. Sua esposa, obedecendo a seu pedido por escrito, administrou o psicodélico, permitindo-lhe sair deste mundo da maneira que ele considerava mais apropriada. Assim, suas ações finais também servem como um testemunho de seu compromisso com a liberdade individual e a exploração intelectual, temas centrais em sua obra mais famosa, “Admirável Mundo Novo”.

Anton Tchekhov

Faz muito tempo que não bebo champanhe…

Pouco antes de morrer, em seu leito, o autor de “Tio Vânia” pediu morfina e champanhe ao seu médico. A frase carrega uma carga de melancolia, resignação e, talvez, até um toque de ironia. Tchekhov foi um mestre em capturar os detalhes sutis da condição humana, frequentemente revelando o humor e a tristeza que coexistem nas circunstâncias comuns da vida. Seu pedido de champanhe e morfina sugere uma aceitação tranquila de seu destino e um desejo de saborear um último prazer terreno. O fato de ele ter pedido champanhe, uma bebida geralmente associada a celebrações, pode ser visto como um último aceno à complexidade e aos paradoxos da vida e da morte que ele tão habilmente explorou em sua obra.

Charlotte Brontë

Não vou morrer. É verdade? Ele não nos separará. Nós somos muito felizes.

As últimas palavras de Charlotte Brontë revelam uma mistura comovente de esperança, amor e talvez negação. Ela faleceu jovem, apenas nove meses após seu casamento, tornando sua expressão de felicidade e desejo de não ser separada ainda mais pungente. A referência a “Ele” pode ser interpretada como um aceno a Deus ou ao destino, elementos que muitas vezes desempenham um papel significativo em seus romances, como “Jane Eyre”. Nesse contexto, suas palavras finais podem ser vistas como um testamento ao poder do amor e da fé, mesmo diante da mortalidade iminente. A trágica brevidade de sua vida e casamento contrasta fortemente com a riqueza emocional e a profundidade de seus escritos, tornando suas últimas palavras uma espécie de epitáfio poético para uma vida cheia de paixão e talento literário.

Edgar Allan Poe

Senhor, por favor, ajude minha pobre alma.

As circunstâncias enigmáticas que cercam a morte de Edgar Allan Poe tornam suas últimas palavras especialmente inquietantes e misteriosas. Ele foi encontrado em um estado de delírio nas ruas de Baltimore, uma cena digna de suas próprias histórias macabras. O apelo dramático a um poder superior para ajudar sua “pobre alma” espelha os temas de tormento e desespero que permeiam sua obra. Essa frase final também pode ser vista como um momento de busca espiritual ou um grito por redenção, aspectos que frequentemente aparecem em seu trabalho literário. Assim, as últimas palavras de Poe não apenas refletem o mistério e a angústia que o cercaram em vida, mas também parecem encapsular a tensão emocional e o conflito espiritual que são tão proeminentes em sua obra literária.

Emily Dickinson

Eu devo ir, o nevoeiro está aumentando.

As últimas palavras de Emily Dickinson, “Eu devo ir, o nevoeiro está aumentando”, possuem um lirismo e uma ambiguidade que são característicos de sua poesia. Dickinson passou os últimos sete meses de sua vida acamada devido a severos desmaios e problemas de saúde. Nesse contexto, o “nevoeiro” pode ser interpretado tanto literal como metaforicamente, talvez simbolizando a confusão ou a incerteza que a cercava em seus momentos finais. A frase também pode ser vista como um comentário sobre o enigma da morte, um tema recorrente em sua obra. A natureza nebulosa da morte, sua inevitabilidade e mistério, são capturados de forma concisa e poética em suas palavras finais. Tal como muitos de seus poemas, esta frase final funciona em múltiplos níveis de significado, tornando-a um epílogo apropriado para a vida de uma das poetas mais complexas e enigmáticas da literatura americana.

Eugene O’Neill

Eu sabia, eu sabia… Nasci num quarto de hotel e morrerei num quarto de hotel.

As palavras finais de Eugene O’Neill carregam um profundo senso de ironia e fatalismo, que são também características marcantes de sua obra dramática. O’Neill, um dos maiores dramaturgos americanos, frequentemente explorou temas de desespero, tragédia e destino humano. Sua observação de que ele nasceu e morreria em um quarto de hotel não só sublinha a transitoriedade da vida, mas também parece resumir a sensação de deslocamento e isolamento que muitos de seus personagens experimentam. A enfermidade que o afligiu nos últimos anos de sua vida, similar ao Mal de Parkinson, tirou dele a capacidade de escrever, tornando sua existência uma espécie de prisão pessoal. Nesse sentido, suas últimas palavras podem ser vistas como um epílogo apropriado e melancólico para uma vida e uma carreira dedicadas a explorar as complexidades da condição humana.

Franz Kafka

Mata-me! Ou serás um assassino!

As últimas palavras de Franz Kafka são angustiantes e intensas, o que reflete tanto seu estado físico quanto a atmosfera que permeia sua obra literária. Kafka, que morreu jovem de tuberculose, estava em extremo sofrimento físico e mal podia falar. Seus trabalhos, como “A Metamorfose” e “O Processo”, frequentemente exploram temas de alienação, opressão e a absurda burocracia da existência humana. As palavras “Mata-me! Ou serás um assassino!” encerram um paradoxo perturbador que poderia muito bem ter saído de uma de suas histórias: a ideia de que não matá-lo também seria um ato de assassinato, uma violência simbólica. Isso pode ser interpretado como um comentário final sobre a crueldade inerente às estruturas sociais e sistemas que ele criticou em sua obra. Em suma, suas últimas palavras servem como um microcosmo da angústia existencial e do dilema moral que definem grande parte de seu legado literário.

Henry David Thoreau

Alce americano… Índio.

As últimas palavras de Henry David Thoreau são enigmáticas, mas estão imbuídas do amor pela natureza e pela cultura indígena que são temas centrais em sua obra, como em “Walden”. Thoreau foi um transcendentalista e um ávido observador da natureza; ele via a natureza e a vida selvagem como fontes fundamentais de verdade e beleza. A menção a “Alce americano” e “Índio” pode ser interpretada como uma referência direta a elementos do mundo natural e cultural da América que ele tanto valorizava. Estas palavras também podem ser vistas como uma expressão simbólica de seu desejo de estar unido com a natureza até no momento de sua morte. Em um nível mais profundo, elas refletem seu compromisso vitalício com a preservação da natureza e o respeito pelos povos indígenas, temas que ressoam fortemente em sua obra e legado. Portanto, suas palavras finais servem como um tipo de epitáfio poético que encapsula sua visão de mundo e seus valores.

Hunter S. Thompson

Relaxe, isto não vai doer

As últimas palavras conhecidas de Hunter S. Thompson são chocantes e ao mesmo tempo espelham a audácia e o espírito irreverente que caracterizaram sua vida e obra. Thompson, o pioneiro do “jornalismo Gonzo”, uma forma de reportagem subjetiva e imersiva, se suicidou com um tiro de espingarda. Ele estava enfrentando depressão e dores físicas após uma cirurgia na bacia. Suas palavras “Relaxe, isto não vai doer” podem ser interpretadas como uma tentativa de mitigar o choque e o sofrimento que sua ação causaria em seus entes queridos. Por outro lado, essa frase pode também refletir a natureza confrontadora de seu jornalismo e sua personalidade: sempre provocante, muitas vezes incômodo, mas incapaz de ser ignorado. Sua partida abrupta e suas últimas palavras capturam, de uma maneira trágica, a essência do homem que sempre desafiou o status quo, seja através de sua escrita ou de sua abordagem desinibida da vida e da morte.

James Joyce

Ninguém me entende?

As palavras finais de James Joyce são ao mesmo tempo um questionamento e uma afirmação da incompreensibilidade que frequentemente caracteriza seu trabalho literário. Joyce, que é mais conhecido por sua obra-prima “Ulysses”, um livro que revolucionou a estrutura e o estilo narrativo, estava lutando com complicações cirúrgicas e instabilidade mental antes de sua morte. A frase “Ninguém me entende?” encapsula o isolamento que muitos artistas e intelectuais sentem, especialmente aqueles cujo trabalho é complexo e desafiador. Ela também reflete a ambiguidade que Joyce frequentemente empregava em sua escrita, onde significados múltiplos podem ser derivados de uma única linha ou até mesmo de uma única palavra. As últimas palavras de Joyce podem ser interpretadas como um eco de sua vida e obra: complexas, enigmáticas e eternamente abertas a interpretações. Elas servem como um lembrete da natureza frequentemente solitária da genialidade e do eterno desejo humano por compreensão e conexão.

Jane Austen

Só quero morrer.

As últimas palavras de Jane Austen são surpreendentemente diretas e desoladoras, especialmente quando contrastadas com a agudeza e sagacidade frequentemente presentes em suas obras, como “Razão e Sensibilidade” e “Orgulho e Preconceito”. Austen morreu relativamente jovem, e a causa exata de sua morte é ainda objeto de especulação; algumas teorias sugerem que ela pode ter sofrido de uma doença como a doença de Addison ou câncer. Sua declaração “Só quero morrer” foi dada em resposta à pergunta de suas irmãs sobre o que ela desejava, o que indica um nível de sofrimento e exaustão que a tornava desejosa pelo fim. Embora suas obras frequentemente abordem temas de amor, casamento e autonomia dentro das restrições sociais da Inglaterra do século 19, suas últimas palavras mostram uma vulnerabilidade humana que transcende o tempo e o contexto social. Este momento final serve como um lembrete pungente da fragilidade da condição humana, algo que, em última análise, une a todos, independentemente do gênio ou do talento individual.

Liev Tolstói

Eu amo muitas coisas, eu amo todas as pessoas…

As últimas palavras de Lev Tolstói são um testemunho impressionante de sua filosofia de vida e de sua visão humanista. Autor de obras-primas como “Guerra e Paz” e “Anna Karenina”, Tolstói era não só um escritor, mas também um pensador profundo que se preocupava profundamente com questões éticas e sociais. Ele abandonou uma vida de privilégios para viver de maneira mais simples, adotando princípios de ascetismo e amor ao próximo. Sua morte por pneumonia veio após um período de autoexílio de sua própria casa, escolhendo viver de forma mais humilde. A massiva procissão fúnebre que acompanhou seu caixão indica o profundo impacto que ele teve, não apenas como escritor, mas como uma espécie de líder moral e espiritual. Suas últimas palavras, “Eu amo muitas coisas, eu amo todas as pessoas…”, encapsulam perfeitamente essa visão abrangente da humanidade e do mundo, servindo como um epílogo apropriado para uma vida dedicada a buscar a verdade, a justiça e o amor universal.

Lewis Carroll

Afasta essas pastilhas. Não preciso mais delas.

Lewis Carroll, cujo nome verdadeiro era Charles Lutwidge Dodgson, foi uma figura multidimensional, conhecido não apenas por sua obra literária, mas também por suas contribuições à matemática e à fotografia. Sua obra mais famosa, “Alice no País das Maravilhas”, é uma aventura fantástica que desafia a lógica e a razão, uma característica que pode ser vista como um reflexo de seu próprio interesse em matemática e lógica. Suas últimas palavras, “Afasta essas pastilhas. Não preciso mais delas”, carregam um peso que pode ser interpretado de várias maneiras. Por um lado, pode-se ver isso como uma rejeição final dos tratamentos médicos que provavelmente lhe foram prescritos, sugerindo uma aceitação da morte iminente. Por outro lado, a frase também pode ser vista como uma expressão de sua liberdade e autonomia até o último momento, em um eco do pensamento independente e frequentemente não convencional que caracterizou sua vida e obra. Estas palavras podem refletir uma aceitação calma do inevitável, e talvez até um último ato de desafio à lógica e à razão que ele tanto explorou em sua vida.

Lord Byron

Agora eu irei dormir.

A frase final de Lord Byron, um dos mais celebrados poetas românticos britânicos, é tanto serena quanto melancólica, evocando uma sensação de término pacífico após uma vida de aventuras, paixões e controvérsias. Byron é mais conhecido por sua obra “As Peregrinações de Childe Harold”, um épico poético que o catapultou para a fama. No entanto, sua vida foi igualmente épica: ele viajou extensivamente, teve muitos amores tumultuados e se envolveu em causas políticas, incluindo a luta pela independência grega contra o Império Otomano. Morreu na Grécia aos 36 anos, vítima de uma febre, deixando um legado literário e histórico inegável. Suas últimas palavras, “Agora eu irei dormir”, podem ser vistas como um eco final de sua jornada tumultuada, uma aceitação da mortalidade que vem com uma nota de resignação. A simplicidade dessa afirmação também reflete o esgotamento que ele deve ter sentido após uma vida tão repleta de altos e baixos, e talvez sinalize um último momento de paz antes de sua partida.

Truman Capote

Sou eu, sou Buddy… Tenho frio.

As últimas palavras de Truman Capote são uma expressão profundamente pessoal e emotiva que parece encapsular vários elementos de sua vida complexa e muitas vezes controversa. Capote, talvez mais conhecido por sua obra inovadora de jornalismo literário “A Sangue Frio”, foi uma figura que frequentemente se encontrava no centro da atenção pública e social. O apelido “Buddy” é uma janela para um momento mais inocente de sua vida, possivelmente evocando um tempo antes da fama, do escrutínio público e das complicações pessoais que vieram com ambos. O fato de ele ter utilizado esse apelido de infância em suas palavras finais sugere uma volta às suas raízes, um retorno à simplicidade em meio à complexidade de sua existência. A declaração “Tenho frio” pode ser interpretada tanto literal quanto simbolicamente, refletindo não apenas um estado físico, mas talvez também um estado emocional ou espiritual. Juntas, essas palavras pintam um retrato final que é ao mesmo tempo específico e universal, trazendo à luz a vulnerabilidade e a humanidade do homem por trás do mito literário.