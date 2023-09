Os 10 melhores filmes do Mercado Play, o concorrente gratuito da Netflix

Vingadores: Ultimato (2019), Anthony Russo e Joe Russo

Divulgação / Marvel Studios

Após os eventos devastadores de “Vingadores: Guerra Infinita”, em que o vilão Thanos elimina metade de toda a vida no universo com um estalar de dedos usando as Joias do Infinito, os heróis sobreviventes estão desolados e derrotados. O Homem de Ferro está à deriva no espaço, enquanto Capitão América, Viúva Negra, Hulk e outros tentam lidar com a perda e pensar em um plano para derrotar Thanos e restaurar a ordem ao universo. Cinco anos se passam até que o Homem-Formiga escapa do Reino Quântico e traz consigo a teoria da viagem no tempo como uma possível solução para reverter as ações de Thanos. Os Vingadores sobreviventes, então, embarcam em uma missão arriscada para coletar as Joias do Infinito de diferentes pontos do tempo e espaço. O objetivo é criar sua própria Manopla do Infinito e desfazer o dano causado.