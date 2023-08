Dê play na felicidade com essa comédia romântica na Netflix que vai adoçar seu dia!

Rei da televisão, Adam Shankman esteve por trás de sucessos como “Um Amor para Recordar”, “Hairspray: Em Busca da Fama” e “17 Outra Vez”, além de séries, como “Monk: Um Detetive Diferente” e “Glee”. Antes da carreira no audiovisual, Shankman era dançarino e estudou em Juilliard, a mais conceituada escola de artes dos Estados Unidos. Isso explica sua paixão por musicais e produções repletas de atuações performáticas e entusiasmadas.

Em uma homenagem aos clássicos recentes da comédia romântica, ele junta esforços com os roteiristas Tina Gordon, Peter Huyck e Alex Gregory para trazer uma reformulação feminista de “Do Que as Mulheres Gostam”. O seu, “Do Que os Homens Gostam”, tem mais semelhanças que apenas o nome.

O original, com Mel Gibson e Helen Hunt, foi lançado no ano 2000 e foi um absoluto sucesso de bilheteria. De seu orçamento de 70 milhões, os espectadores dos cinemas mundiais levaram o título a um rendimento de 374 milhões, cobrindo cinco vezes seu custo.

O mais recente, lançado em 2019, passou bem longe desse brilho todo. Primeiro, que esse foi feito com apenas 20 milhões de dólares. As bilheterias mundiais renderam pouco mais de 70 milhões. E embora tenha algumas estrelas no elenco, ninguém com a fama de Gibson e Hunt, que estavam no auge de suas carreiras.

No enredo, Taraji. P. Henson interpreta Ali Davis, uma agente esportiva que está com os olhos fixados em uma promoção que parece nunca chegar, porque os homens do escritório são mais valorizados que as mulheres. Em busca de uma parceria com um jogador de basquete em ascensão, ela precisa usar todas as suas munições para convencer que é capaz de fechar o negócio.

Depois de uma vidente lhe dar um chá com algumas drogas e ela levar um forte choque ao cair em uma banheira cheia de água com um secador de cabelos ligado, Ali é levada às pressas para o hospital e acorda com uma habilidade especial, mas bastante incômoda: ela pode ouvir o que os homens ao seu redor estão pensando. Até que Ali saiba lidar e administrar esse turbilhão de vozes na sua cabeça, as coisas ficam bastante estranhas. Mas logo ela entende que precisa usar esse “dom” em seu favor.

Além da dificuldade em se adaptar à nova habilidade e aos esforços tremendos para ser uma mulher reconhecida profissionalmente, Ali também precisa lidar com uma nova oportunidade romântica que surge em sua vida: um pai viúvo, charmoso e vulnerável, chamado Will (Aldis Hodge).

Para Shankman, comédias como “O que os Homens Querem”, que aborda políticas de gênero é andar em um campo minado. Há sempre o risco de ofender alguém ou falar a coisa errada. Mesmo assim, ele é uma pessoa que se atreve a correr muitos riscos. Não foi à toa que ele traçou um caminho tão singular (e prolífico) na sétima arte.

O longa-metragem aborda de maneira leve e divertida a desigualdade, no ambiente de trabalho, entre mulheres e homens, um tema repetitivo, mas persistente, o que o torna ainda importante. Além disso, Shankman escolheu pessoas negras para representar seus personagens centrais. Taraji, à época, era tudo que desafia os padrões cinematográficos: uma protagonista mulher, negra e acima de 45 anos.

“O Que os Homens Querem” é uma comédia sobre todo mundo ser inseguro, vulnerável e tentando se provar em um mundo que constantemente nos coloca à prova. Corajoso e provocativo sem perder a sutileza e o humor, o filme é uma boa diversão para adultos.

Filme: O Que os Homens Querem

Direção: Adam Shankman

Ano: 2019

Gênero: Romance / Comédia

Nota: 7/10