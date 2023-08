7 filmes na Netflix com 95% de avaliações positivas

Se você ainda não está familiarizado com o Rotten Tomatoes, permita-nos apresentar: é um dos mais renomados e influentes sites de avaliação de produções cinematográficas do mundo. O site agrega as opiniões de centenas de críticos especializados, conhecidos como “Top Critics”, que trabalham para alguns dos veículos de comunicação mais respeitados do globo, ou são membros certificados de prestigiosas associações de cinema.

Mas o que exatamente significa o nome Rotten Tomatoes? Essa nomenclatura curiosa remonta à tradição teatral de atirar tomates em apresentações ruins. O site adotou esse símbolo e criou um sistema de avaliação que categoriza os filmes em três níveis distintos: os que recebem o selo “certified fresh” são considerados excelentes e bem avaliados; os que conquistam o status de “fresh” são reconhecidos como razoáveis ou bons; e aqueles marcados como “rotten” são tidos como os piores.

Nesta lista em particular, encontram-se filmes disponíveis na Netflix que alcançaram os mais altos louros no Rotten Tomatoes, ou seja, receberam os “tomates mais fresquinhos da feira”. Esses filmes se destacam por sua qualidade e foram bem recebidos tanto pela crítica quanto pelo público. Entre essas notáveis produções, destacam-se “Você Nem Imagina” (2020), dirigido por Alice Wu; “Atlantique” (2019), uma obra de Mati Diop; e “História de Um Casamento” (2019), sob a direção de Noah Baumbach. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento, sem aderir a qualquer critério classificatório específico, oferecendo assim uma ampla perspectiva dos filmes mais bem avaliados nos últimos anos. Isso torna o Rotten Tomatoes uma referência indispensável para cinéfilos, críticos, e entusiastas do cinema que buscam orientação para suas próximas escolhas de visualização.

Você Nem Imagina (2020), Alice Wu KC Bailey / Netflix Ellie Chu é uma estudante dedicada e tímida que, em sua pequena cidade, encontra uma forma inusitada de ganhar dinheiro: escrever trabalhos para outros alunos. Esse negócio paralelo não apenas ajuda a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo, mas revela um talento único de Ellie para expressar sentimentos. Quando Paul Munsky, um jogador do time de futebol da escola, pede sua ajuda para escrever uma carta de amor para Aster Flores, Ellie encontra-se em um dilema inesperado. Ela também se sente atraída por Aster e descobre como traduzir seus próprios sentimentos através das palavras que escreve para Paul. No entanto, à medida que ela ajuda Paul a se aproximar de Aster, começa a perceber algo mais profundo e significativo em sua própria vida.

Atlantique (2019), Mati Diop Divulgação / Netflix Em uma cidade à beira do mar, Ada, apaixonada pelo jovem pedreiro Souleiman, enfrenta um destino traçado ao ser prometida a outro homem. Com poucas oportunidades e vivendo em condições miseráveis, Souleiman decide buscar uma vida melhor, partindo com seus amigos rumo à Espanha em uma embarcação precária. Após um naufrágio trágico, os corpos de alguns colegas de Souleiman são encontrados, levando Ada a acreditar que seu amado está morto. Contudo, uma série de eventos estranhos, incluindo o incêndio no salão de festas de seu casamento, a faz questionar se Souleiman poderia ter sobrevivido, lançando um véu de mistério e espiritualidade sobre sua vida.

Outside In (2017), Lynn Shelton The Orchard / Netflix Chris, condenado aos 18 anos por um crime que não cometeu, é libertado aos 38, graças aos esforços incansáveis de sua ex-professora do ensino médio, Carol. Durante seus anos na prisão, Carol foi sua única amiga e defensora, mantendo uma crença inabalável em sua inocência. Uma vez fora, Chris luta para se ajustar a uma vida que perdeu, enquanto sua conexão com Carol começa a afetar seu casamento e sua relação com a filha temperamental. O filme explora as complexidades da readaptação, amizade e o que significa encontrar um lar.

Meu Nome é Dolemite (2019), Craig Brewer François Duhamel / Netflix Baseado na vida real de Rudy Ray Moore, o filme revela como um artista marginalizado pela indústria de Hollywood na década de 1970 encontrou uma forma de se destacar. Moore criou Dolemite, um cafetão de fala mansa e talento inigualável para rimas e autopromoção. Através da criação de discos e filmes blaxploitation, ele não só fez rir, mas também inspirou uma geração. Mesmo enfrentando inúmeros obstáculos, Moore conseguiu deixar sua marca, ganhando o título de “padrinho do rap”, e o filme capta essa jornada, desde seus humildes começos até o reconhecimento tardio.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Niko Tavernise / Netflix O filme leva os espectadores à Pensilvânia de 1956, onde Frank Sheeran, um veterano de guerra de origem irlandesa, entra no mundo do crime organizado ao conhecer o mafioso Russell Bufalino. Ao longo dos anos, Frank torna-se o homem de confiança de Bufalino, sendo enviado a Chicago para servir como guarda-costas do influente líder sindical Jimmy Hoffa. O laço entre Frank e Hoffa se fortalece ao longo de duas décadas, até que Hoffa desaparece misteriosamente em 1975. Com uma narrativa que se estende por várias décadas, o filme explora o mundo subterrâneo da máfia, lealdade, amizade e os custos morais de uma vida no crime.

Shirkers — O Filme Roubado (2018), Sandi Tan Divulgação / Netflix No verão de 1992, em Cingapura, a jovem cineasta Sandi Tan, junto com suas amigas Jasmine Ng e Sophia Siddique, ousou criar o filme independente “Shirkers”. Guiadas por seu carismático professor e mentor Georges Cardona, elas conseguiram realizar a filmagem. No entanto, ao confiar as filmagens a Cardona e partir para a faculdade, as jovens perdem o contato com o professor e o filme desaparece. Após a morte de Cardona, as filmagens são recuperadas, levando Tan a mergulhar no passado para criar um documentário que não apenas reconta a história de sua obra perdida, mas também desvenda a complexa figura de seu mentor.