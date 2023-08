Romance levinho na Netflix é o descanso para o coração que você precisa

Comédias românticas nunca saem de moda e se tem alguém que sabe o poder que elas exercem sobre o público é Rachael Leigh Cook, que estrelou o fenômeno do gênero “Ela é Demais”, em 1999, ao lado de Freddie Prinze Jr. O sucesso alavancou sua carreia e Rachael não parou de trabalhar desde então. Ainda hoje ela é protagonista de diversas produções similares e uma delas é “Amor Garantido”, em que ela interpreta uma advogada workaholic que encontra o amor após conhecer um cliente incomum.

Dirigido por Mark Steven Johnson, roteirista de sucessos como “Dois Velhos Rabugentos” e “Uma Noite Mágica”, desta vez, ele fica só no papel de regente, enquanto Elizabeth Hackett e Hillary Galanoy assumem os créditos pelo script. “Amor Garantido” marca o retorno de Johnson aos romances após uma década sem fazer nada do gênero. Versátil, o cineasta já esteve por trás de produções diversas, entre as quais se incluem o “Motoqueiro Fantasma”, com Nicolas Cage; “Demolidor”, com Ben Affleck e Jennifer Garner; o drama familiar “Pequeno Milagre”; além do suspense policial “Finding Steve McQueen”.

“Amor Garantido” segue todos os clássicos clichês das comédias românticas, mas tem o elemento diferenciado do relacionamento interracial, que por incrível que pareça, ainda é raridade no cinema. Johson, quando recebeu a oferta para trabalhar neste filme se encantou imediatamente pelo enredo, justamente por representar os romances tradicionais das telas e oferecer para o espectador aquele lugar emocional de conforto e acolhimento.

Rachael já era produtora executiva do filme e surgiu naturalmente como nome principal para interpretar a protagonista Susan. Já Damon Wayans Jr. foi escolhido por Johnson, que sempre admirou o trabalho do ator, especialmente na série “New Girl” e em “Tiras, Só que Não”, além de achar que ele tinha o visual de galã ideal para o papel.

O orçamento de “Amor Garantido” nunca foi divulgado, até porque a Netflix não revela os valores gastos em suas produções originais, mas é sabido que os recursos eram limitados. A história, que se passa em Seattle, quase foi gravada na África do Sul, porque o custo lá é bem menor que nos Estados Unidos. Por escolha do diretor, as filmagens foram feitas em Vancouver, no Canadá. Para que o dinheiro fosse suficiente, foi necessário apressar as gravações, concluídas em 22 dias.

No enredo, Susan (Cook) é uma advogada idealista e que atua por paixão em vários casos de injustiças contra seus clientes. O retorno financeiro não é lá grande coisa e seu escritório está à beira da falência. Quando Nick (Wayans Jr.), um cliente de alto perfil, surge pedindo para que ela o ajude a processar o “Amor Garantido”, site de relacionamento que promete aos seus assinantes encontrar o parceiro ideal, ela hesita. Afinal, Nick é aparentemente um aproveitador que só quer levar vantagens em cima da empresa. Ele diz que já foi em mil encontros com mulheres marcados pelo site e não obteve sucesso nenhum. Quando Susan aceita o trabalho e os dois passam a se reunir e se encontrar para tratar do caso e traçar estratégias, sentimentos mútuos começam a despertar entre eles.

Despretensioso, leve e casual, “Amor Garantido” é um filme sessão da tarde, gostosinho e que não exige muito de seus espectadores. Uma comédia para abstrair e desestressar, a comédia romântica é como um piquenique em uma tarde de verão: intimista, caloroso e refrescante.

Filme: Amor Garantido

Direção: Mark Steven Johnson

Ano: 2020

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10