Assista agarradinho e se esconda com a almofada: aqui estão 5 suspenses na Netflix que vão confundir sua mente e abalar sua paz

Vivemos em uma era onde os limites entre a ficção e a realidade parecem ser cada vez mais tênues. Em meio à azáfama do dia a dia, muitos de nós procuram refúgio na calmaria de nossas casas, buscando na Netflix um escape das obrigações e preocupações mundanas. O suspense, um gênero que explora a tensão, o mistério e o desconhecido, tem a capacidade inigualável de nos imergir em narrativas que desafiam a lógica e o senso comum. Nestes cenários onde o inimaginável se torna real, somos levados a questionar nossas próprias convicções e a segurança de nossas rotinas. Nesta lista de suspenses disponíveis na Netflix, a Revista Bula te convida a mergulhar em um oceano de incertezas e mistérios que vão muito além do convencional. Destaques para “As Linhas Tortas de Deus”, de 2022, de Oriol Paulo; “O Paciente Perdido”, de 2022, de Christophe Charrier; “O Mistério do Farol” de 2018, de Kristoffer Nyholm. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

As Linhas Tortas de Deus (2022), Oriol Paulo Divulgação / Netflix Alice é uma detetive particular que alega ter paranoia para conseguir se internar em um hospital psiquiátrico, onde pretende investigar a morte de um dos pacientes. Conforme sua busca por provas de um suposto assassinato se desenrola, Alice começa a descobrir uma conspiração por trás de sua internação que a leva a acreditar que seu marido pretende mantê-la trancada como louca para fugir com sua fortuna.

O Paciente Perdido (2022), Christophe Charrier Divulgação / Netflix Thomas, de 19 anos, acorda em um hospital após três anos em coma. Ele não se lembra de nada. A psicóloga Anna conta a ele que sua família foi assassinada e que ele é o único sobrevivente do massacre. Já sua irmã Laura continua desaparecida.

O Mistério do Farol (2018), Kristoffer Nyholm Divulgação / Lionsgate Em uma ilha inabitada na Escócia, três faroleiros, Thomas, James e Donald, descobrem algo inesperado, algo que poderia trazer fortuna. Mas à medida que se apossam do objeto, eles descobrem que ele tem um custo terrível e enfrentam uma luta pela sobrevivência contra os elementos e entre eles mesmos, presos no farol.

Rastros de um Sequestro (2017), Hang-jun Jang Baram Pictures / Netflix O filme é ambientando em Seul, no ano de 1997. A família de Jun e Yoo-seok é bem estruturada e eles acabam de se mudar para uma nova casa. Quando ele e o irmão, Jin, saem para uma caminhada, Yoo é sequestrado. Ele fica sob a mira de seus algozes por 19 dias até conseguir retornar. Com um comportamento diferente, Jin passa a desconfiar que o Yoo que voltou para a família não é realmente seu irmão.