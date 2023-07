5 séries novas e levinhas na Netflix para acalmar a alma e curar o coração

Detox (2022), Marie Jardillier

Marie Genin / Netflix

Léa está tão obcecada pelo ex-namorado que usa um aplicativo espião para acompanhar todos os passos de sua vida. Com ele, ela é capaz de olhar os e-mails dele e ver, até mesmo, quando ele troca as senhas de suas redes sociais. Já Manon é uma aspirante a cantora, cujo produtor tóxico lhe diz para perder a gordura do braço e se vestir de forma mais sexy. Quando ela cai do palco durante um show, o vídeo viraliza na internet e a humilhação pública ganha mais atenção que seu talento. Durante uma noite de bebedeiras, as duas se dão conta do quanto a internet tem tornado suas vidas caóticas. Elas decidem empacotar seus smartphones, laptops e tablets e ficar um mês desconectadas.