Aperte o play e desligue o mundo: 7 filmes novos levinhos para ver na Netflix e não pensar em nada

You & Me & Me (2023), Weawwan Hongvivatana e Weawean Hongvivatana

Divulgação / Netflix

Às vésperas do novo milênio, as irmãs gêmeas You e Me experimentam pela primeira vez a complexidade do amor romântico. Unidos em quase todas as esferas da vida, a chegada de Mark em suas vidas traz consigo o desafio de compartilhar algo tão pessoal como o afeto romântico. As tensões aumentam e as irmãs são obrigadas a enfrentar difíceis conflitos internos que ameaçam a união que sempre tiveram.