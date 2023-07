Prepare-se para ficar paralisado na Netflix: sequência de um dos filmes mais assistidos da história vai te hipnotizar

É uma verdade universal que a humanidade frequentemente se deixa perder nas complexidades dos desejos de salvação, mesmo quando tal redenção pode não ser merecida. No entanto, o que permanece parcialmente obscuro é a nossa capacidade de resistir às ameaças criadas por nós mesmos, especialmente quando essas ameaças ganham audácia, reivindicando o que consideram seu por direito, ignorando a aparente indiferença com o nosso destino.

“Bird Box Barcelona”, uma intrigante obra dos irmãos Àlex e David Pastor, apresenta um cenário altamente original de adversidades humanas. O filme insiste no tema da mortalidade como a última oportunidade para a redenção, mas adiciona à receita um toque de apocalipse. Isso, sem dúvida, torna a trama mais desconcertante de forma penetrante, começando pela própria estética. Esta sequência do aclamado filme de Susanne Bier traz uma série de cenas aparentemente desconectadas, em torno das quais a história gira, reproduzindo uma estética prevista com sucesso pela literatura quase três décadas antes.

A trama apresenta Sebastián e sua filha, uma dupla que encarna a imagem da felicidade, deslizando pela quadra de um ginásio vazio. Anna, interpretada por Alejandra Howard, oferece uma lufada de alívio e graça à trama, realizando belos movimentos com seus patins de aniversário enquanto a luz do sol inunda o espaço, dando à fotografia de Daniel Aranyó um toque de lirismo. A partir daqui, a narrativa desafia a lógica. No entanto, o roteiro dos irmãos Pastor consegue tecer as linhas soltas da história, com Mario Casas assumindo as rédeas do filme.

Sebastián, um engenheiro e anti-herói, confronta um trio de pistoleiros cegos e escapa por um triz, encontrando um grupo de viajantes azarados. Como uma figura messiânica atormentada pelos ferimentos de seu séquito, Sebastián guia seu povo em busca do gerador de energia que poderá aliviar seu sofrimento.

Em meio ao elemento místico do fim e do renascimento da vida, com Sebastián liderando um grupo de pessoas desesperadas e famintas como se estivessem atravessando o Mar Vermelho, os irmãos Pastor adicionam um vislumbre da resiliência humana, a capacidade de observar o luto e propõem a possibilidade de renascer através dele.

Filme: Bird Box Barcelona

Direção: Àlex e David Pastor

Ano: 2023

Gêneros: Terror/Mistério/Ficção Científica

Nota: 9/10