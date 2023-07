5 filmes que acabaram de chegar na Netflix e farão seu sofá ser o melhor lugar do final de semana

Queridos leitores da Revista Bula, quando pensamos em final de semana, muitas vezes idealizamos passeios ao ar livre, jantares em restaurantes movimentados e agitos noturnos. Mas, quem disse que seu sofá não pode ser o epicentro de um final de semana igualmente, se não mais, emocionante? Com as novas adições ao catálogo da Netflix, temos certeza de que o conforto do seu lar poderá lhe proporcionar uma viagem cinematográfica inigualável.

Essa semana, a Netflix nos presenteou com cinco novos filmes que vão desde histórias inspiradoras e emocionantes até tramas recheadas de suspense e aventura. Então, prepare a pipoca, escolha sua bebida favorita, ajeite-se em seu sofá e embarque conosco nessa jornada. Apresentaremos a vocês, agora, 5 filmes que acabaram de chegar na Netflix e farão do seu sofá o melhor lugar do final de semana. Acredite, você não vai querer sair de casa!

Bird Box Barcelona (2023), Àlex e David Pastor Andrea Resmini / Netflix Nesta sequência empolgante, a jornada para a sobrevivência nunca foi tão sombria e intensa. Oriunda dos produtores visionários por trás de um fenômeno global, o filme expande um universo cativante que capturou a imaginação do público em 2018. No coração da trama está Sebastian, um engenheiro transformado em improvável herói, lutando por sobrevivência em uma Barcelona devastada. Ele e outros sobreviventes, unidos pela necessidade, enfrentam uma força misteriosa e um novo mal que espreita nas sombras de uma cidade abandonada.

Meus Sogros Tão pro Crime (2023) Tyler Spindel Scott Yamano / Netflix Owen, um gerente de banco interpretado por Adam Devine, está ansioso para casar-se com Parker, o amor de sua vida, vivida por Nina Dobrev. Mas o dia de trabalho que antecede o casamento muda drasticamente quando o banco é assaltado pelos notórios Bandidos Fantasmas. No meio do caos, Owen começa a suspeitar que seus futuros sogros, interpretados por Pierce Brosnan e Ellen Barkin, podem ser os criminosos por trás do assalto. A questão é: ele estaria certo ou estaria sua mente pregando peças?

O Cheiro do Ouro (2023), Jérémie Rozan Caroline Dubois / Netflix Nesta produção francesa que mistura comédia e drama, acompanhamos a trajetória de Daniel Sauveur. Um jovem de origem humilde que almeja alcançar o sucesso e a riqueza. Daniel, determinado e ambicioso, é atraído para o mundo glamoroso dos perfumes de luxo de Paris. Ele logo percebe que a indústria de fragrâncias sofisticadas pode ser seu caminho para a realização dos sonhos. Assim, ele mergulha de cabeça nesse ambiente competitivo, onde a habilidade de combinar essências pode levar à ascensão ou queda.

Wham! (2023), Chris Smith Divulgação / Netflix Esta envolvente produção documental captura a impressionante ascensão de uma das duplas mais icônicas do pop, o Wham!. Sonhando em conquistar o mundo da música, George Michael e Andrew Ridgeley alcançaram seu objetivo em tempo recorde, culminando em um espetáculo memorável no estádio de Wembley em junho de 1986. Em apenas quatro anos, eles dominaram as paradas globais, deixando um legado de músicas pop atemporais. O documentário permite ao público adentrar na intimidade da dupla através de suas próprias palavras. Com um acesso sem precedentes aos arquivos pessoais de ambos, são reveladas imagens nunca antes vistas e entrevistas reveladoras, proporcionando uma visão sem igual de sua trajetória.