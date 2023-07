Aproveite as férias e reúna as crianças na sala: aventura épica acaba de chegar na Netflix e é diversão para toda família

Com uma fotografia que mistura a energia de “Moonrise Kingdom”, de Wes Anderson, e uma estética setentista veranesca em tons dourados, “Sr. Carrinho e os Cavaleiros Templários” é uma aventura vintage descolada, dirigida pelo cineasta polonês Antoni Nykowski, que também escreveu o roteiro, com contribuições de Bartosz Sztybor e Zbigniew Nienacki, autor do livro que inspirou inspirou o filme.

Filmado entre julho e outubro de 2022, a fotografia revela paisagens pitorescas e que exalam aventura, explorando o Castelo de Malbork, construído por cavaleiros teutônicos e conhecido como o maior do mundo, na voivodia da Pomerânia, além de paisagens urbanas da capital, Varsóvia, que passam pelo Palácio Presidencial, a Academia de Belas Artes, o Ministério da Cultura e Arte e a Universidade de Varsóvia.

O enredo gira em torno de Tomasz (Mateusz Janicki), um historiador e explorador, que não mede esforços ou perigos para encontrar relíquias e artefatos. Seu apelido, sr. Carrinho, se deve ao veículo exótico que dirige, herdado de seu tio, que o construiu a partir de um cruzamento de canoa com carro. Com um motor de Ferrari 410, o automóvel consegue rodar a mais de 280 quilômetros por hora, além de sua aparência única e seus gadgets curiosos.

Depois que Tomasz encontra no oceano uma cruz deixada no tempo das Cruzadas, que indica um local onde poderá estar escondido um tesouro, Laima (Anna Dymma), uma magnata colecionadora de itens preciosos, especialmente aqueles ligados ao passado de sua família milenar, empreende uma caçada a uma enorme quantidade de ouro escondido.

Tomasz é um dos aventureiros que está determinado a perseguir o suposto tesouro, mas no meio de sua jornada terá de enfrentar o inescrupuloso Adios (Jacek Beler), um mercenário em busca de peças preciosas, que mata todos os rivais que interferem em seu caminho. Ele e seu grupo audacioso de vilões explodirão carros, espancarão pessoas e farão toda sorte de maldades para que eles sejam os únicos a vencer a corrida.

Enquanto isso, o narcisista e orgulhoso Tomasz se une com uma jornalista insistente, Anka (Sandra Drzymalska); à filha de um explorador falecido, Karen (Maria Debska); e ao trio de crianças aventureiras que fugiram de um acampamento, Olhos de Águia (Olgierd Blecharz), Esquilo (Kalina Kowalczuk) e Mentor (Piotr Sega). Durante a ávida aventura, acontecem muitas coisas que colocam em risco a vida das pessoas do grupo e os ensina lições sobre amizade, coragem e lealdade.

Com um roteiro claramente inspirado nos filmes de Indiana Jones e com similaridades de “As Viagens Extraordinárias de Júlio Verne”, há também muitas referências históricas que embasam sua narrativa. “Sr. Carrinho e os Cavaleiros Templários” tem um visual bonito e um elenco dedicado aos seus papeis. Mesmo sem um orçamento hollywoodiano, o filme conseguiu executar a aventura épica de maneira convincente e bem-acabada. O longa polonês é um dos melhores títulos do país na Netflix e é perfeito para curtir em família durante as férias escolares.

Filme: Sr. Carrinho e os Cavaleiros Templários

Direção: Antoni Nykowski

Ano: 2023

Gênero: Aventura / Drama

Nota: 7/10