5 filmes mágicos na Netflix que farão sua imaginação voar

De aventuras épicas a contos de fadas modernos, esta lista reúne 5 filmes que vão encantar e cativar seu coração. Explore reinos mágicos, encontre seres lendários e embarque em emocionantes jornadas onde o impossível se torna realidade. Com efeitos visuais deslumbrantes e narrativas envolventes, cada filme dessa lista é uma experiência mágica que irá surpreender e inspirar. Não perca a oportunidade de se perder em universos mágicos com essa lista de filmes mais mágicos na Netflix que a Revista Bula selecionou para você. Destaque para “Asterix & Obelix: O Reino do Meio”, de 2023, de Guillaume Canet; “Matilda: O Musical”, de 2022, de Matthew Warchus; e “Wendell & Wild” de 2022, de Henry Selick. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Asterix & Obelix: O Reino do Meio (2023), Guillaume Canet Distribuição / Pathé Films No ano 50 antes de Cristo, a imperatriz da China foi sequestrada após um golpe de estado planejado por Deng Tsin Qin, um príncipe traidor. Ajudada por Graidemais, um comerciante fenício, e por sua leal guerreira Tat Han, a princesa Fu Yi, filha única da imperatriz, foge para a Gália em busca da ajuda dos corajosos Asterix e Obelix, dotados de força sobre-humana graças à sua poção mágica. Eles ajudarão a princesa a salvar sua mãe e libertar seu país. Porém, Julio César e seu poderoso exército, sempre sedentos por conquistas, também estão a caminho.

Matilda: O Musical (2022), Matthew Warchus Dan Smith / Netflix Matilda Wormwood é uma garotinha curiosa, inteligente e criativa, mas tem os piores pais do mundo. Eles vivem gritando, são egoístas e sem educação, mas ela é uma leitora ávida, criativa, muito observadora e está sempre inventando pequenos atos de rebeldia e vingança. Empolgada em estudar na Escola Crunchem, ela fica surpresa em descobrir que a instituição é um lugar sinistro e opressivo, comandado pela malvada Sra. Trunchbull. Mas o senso de justiça de Matilda sempre fala mais alto, e ela decide ensinar uma lição que a Sra. Trunchbull nunca vai esquecer.

Wendell & Wild (2022), Henry Selick Divulgação / Netflix Kat é uma adolescente que perdeu os pais muito nova em um trágico acidente. Sua dor e vergonha pelas circunstâncias da morte contribuem para que tenha uma vida conturbada, o que a faz ser enviada para uma escola feminina sombria para ser “reformada”. Mas lá ela acaba invocando dois demônios que querem curtir a vida entre os humanos. Em troca pelo seu favor, ela exige uma recompensa que os levará a uma aventura desastrosa e cômica.

Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos (2020), Brenda Chapman Divulgação/ Endurance Media Alice, uma menina de oito anos, seu irmão travesso Peter e seu brilhante irmão mais velho David deixam suas imaginações correrem soltas durante um verão revigorante no campo inglês. Encorajadas por seus pais Jack e Rose, as brincadeiras de faz de conta das crianças, lutas de espadas e aventuras em navios piratas chegam a um fim abrupto quando a tragédia ocorre. Peter, ansioso para se provar um herói para seus pais, que estão cheios de luto e passando por dificuldades financeiras, parte com Alice para Londres, onde tentam vender uma relíquia de família para um sinistro dono de uma loja de penhores. Ao retornar para casa, Alice busca refúgio temporário em uma toca de coelho maravilhosa, enquanto Peter escapa permanentemente da realidade ao adentrar um reino mágico como líder dos Garotos Perdidos.