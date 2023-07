Os 5 melhores filmes do momento na Netflix (adicionados ao catálogo nos últimos dias)

Navegar pelas correntes contínuas de novidades do universo do entretenimento pode ser um desafio, especialmente considerando a velocidade vertiginosa com que novas produções são lançadas no cenário global. No entanto, essa busca pelo próximo grande sucesso cinematográfico ou pela joia escondida que ainda não foi descoberta pode ser menos árdua com um pouco de orientação.

Neste contexto, nós da Revista Bula, com nossa missão de descomplicar a vasta gama de escolhas e entregar a você o que de melhor foi adicionado ao catálogo da Netflix, nos debruçamos sobre as estreias das últimas semanas e emergimos com uma lista seleta: os cinco filmes mais notáveis, considerando sua narrativa envolvente, a complexidade dos personagens e a excelência em termos de cinematografia.

Essas obras foram escolhidas cuidadosamente, cada uma delas sendo uma promessa de imersão em universos distintos, capazes de capturar sua atenção e tornar cada segundo de seu dia verdadeiramente valioso. Então, prepare-se, ajeite-se confortavelmente no sofá e deixe-nos conduzi-lo através desta seleção de filmes, que não apenas entretêm, mas também provocam reflexões e emoções profundas.

Infiltrada: Golpe de Vingança (2021), Josef Kubota Wladyka Divulgação / IFC Films Uma ex-campeã de boxe, é submetida a uma reviravolta dramática em sua vida após uma revelação estarrecedora: sua irmã mais nova, desaparecida há dois anos, pode ainda estar viva. Esta notícia a instiga a embarcar na luta mais desafiadora que já enfrentou: abandonar tudo que conhece para localizar sua irmã antes que o tempo se esgote. Neste desafio, Kaylee se vê enredada em uma intricada teia que envolve uma sinistra organização de tráfico humano e espectros de um passado traumático que acreditava ter superado. Este intenso drama, premiado com o Prêmio do Público no Festival de Tribeca, acompanha a determinada Kaylee em sua busca desesperada pela irmã, explorando temas de coragem, sacrifício e resiliência.

Retorno da Lenda (2020), Potsy Ponciroli Divulgação / Koch Media A narrativa segue a vida de um viúvo e seu filho, vivendo a aparente tranquilidade em seu rancho, quando deparam-se com um desconhecido à beira da morte, portando uma bolsa repleta de dinheiro. Rapidamente, o equilíbrio é abalado quando um enigmático grupo de homens surge, alegando ser autoridades à procura do forasteiro ferido. Agora, encurralados em um mortal impasse, pai e filho são desafiados a discernir em quem depositar sua confiança, enquanto a verdadeira identidade do estranho paira como uma ameaça iminente. Trata-se de uma história eletrizante de traição e redenção, imersa no cenário implacável e arrebatador do velho oeste.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Divulgação / Paramount Pictures No longa, uma série de naves espaciais de origem desconhecida aterrissam em vários locais na Terra, causando um profundo alvoroço global. A fim de desvendar as intenções dos visitantes extraterrestres, a experiente linguista dra. Louise Banks (Amy Adams) é chamada para interpretar os complexos sinais comunicativos dos alienígenas e avaliar o potencial perigo que eles possam representar. À medida que a dra. Banks mergulha na intricada tarefa de decifração interplanetária, ela descobre que as respostas que busca têm o poder de não apenas redefinir sua própria existência, mas também gerar consequências dramáticas para o destino da humanidade.

Os Suspeitos (2013), de Denis Villeneuve Wilson Webb / Alcon Entertainment Neste suspense eletrizante, orquestrado pelas mãos habilidosas do diretor Denis Villeneuve, somos conduzidos ao coração do terror humano quando enfrentamos o medo mais avassalador. A história orbita em torno de Keller Dover (Hugh Jackman), um pai intensamente devotado que se depara com seu maior medo ao confrontar o misterioso desaparecimento de sua filha e de sua amiga, ambas sem deixar rastros. O caso recai sobre o detetive Loki (Jake Gyllenhaal), mas a progressão lenta da investigação policial empurra Dover ao limite, obrigando-o a tomar as rédeas. Em uma busca desesperada pelas meninas desaparecidas, Keller se vê cruzando os limites da moralidade e da legalidade, enlaçando-se em uma teia sombria de suspeitas e violência.