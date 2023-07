10 melhores filmes de romance lançados pela Netflix em 2023

You & Me & Me (2023), Weawwan Hongvivatana e Weawean Hongvivatana

Divulgação / Netflix

Em 1999, o mundo se prepara para o boom no novo milênio e as irmãs gêmeas You e Me também estão preocupadas com o futuro. Elas são tão unidas que compartilham quase todos os aspectos de suas vidas uma com a outra. Quando um menino chamado Mark surge, elas são confrontadas sobre a possibilidade de compartilhar amores. Essa nova etapa de suas vidas as levará para conflitos internos que poderão afastá-las.