Os 5 melhores filmes de suspense de 2023

O Vilarejo (2023), de Michihito Fujii

Divulgação / Netflix

Localizada na pitoresca e isolada Kamonmura, no Japão, a narrativa desenrola-se em torno de Yu Katayama, interpretado por Ryûsei Yokohama. O jovem personagem, preso em sua cidade natal devido a emaranhados do passado, se vê obrigado a trabalhar em um depósito de lixo para liquidar as dívidas acumuladas por sua mãe. Apesar da aparente servidão à sua cidade natal, Yu abriga esperanças de uma vida melhor. Esta aspiração ganha novo fôlego com a chegada de Misaki Nakai, personagem interpretada por Haru Kuroki. A chegada de Misaki reaviva as memórias da infância de Yu e reacende a determinação do jovem em buscar um futuro distinto. A trama apresenta temas de remorso, redenção e a busca constante pela autorrealização, mesmo quando confrontados com adversidades significativas. Ademais, a narrativa mergulha na capacidade humana de superar obstáculos e acreditar na possibilidade de mudança e crescimento, independente das circunstâncias passadas.