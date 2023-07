Pare agora o que está fazendo e assista este faroeste genial que acaba de chegar na Netflix

“O Retorno da Lenda” foi concebido de maneira peculiar. Ele não começou como a maioria dos filmes, com um roteiro, mas a primeira coisa que surgiu dele foi sua locação: uma casa de mais de 100 anos escondida entre montanhas a 40 minutos de Nashville. O diretor e roteirista do filme, Potsy Ponciroli, passava pelo local, próximo de sua casa, à procura um lugar para gravar outro filme de sua produtora, a Hideout Pictures, e acabou encontrando inspiração para seu faroeste.

A parte externa da casa foi toda construída para as filmagens. Ponciroli, que é um diretor de filmes independentes, conseguiu parceria da Shout! Para gravar “O Retorno da Lenda”, que se passa completamente na casa e no terreno de mais de dois mil hectares ao redor dela. O elenco é composto por menos de dez homens e nenhuma mulher. Não há informações do orçamento, mas o rendimento foi de humildes 42 mil dólares. Ou seja, tudo nessa produção é enxuto, econômico e simples, mas os resultados são impressionantes.

O que Ponciroli conseguiu criar em torno de tão pouco foi um thriller que se arrasta lentamente durante seus primeiros quarenta minutos, mas com muita tensão e ansiedade, e a outra metade do filme é cheia de tiroteios, sangue e violência. Os pequenos diálogos não são desperdiçados. Ponciroli coloca seus personagens para falar apenas o essencial. Mas quando falam, são diálogos emocionantes.

A construção do suspense é metódica e inteligente e deixa o espectador cada vez mais interessado na trama e nos segredos que envolvem seus personagens. Faroestes, geralmente, são muito centrados em homens fortes, mais velhos, masculinos e machões. Não que este fuja à regra, mas seu protagonista, Henry, interpretado de forma tão verdadeira e comovente por Tim Blake Nelson, não exalta esse tipo. Embora seu passado seja um mistério, desde que se apaixonou pela falecida esposa, ele assentou, se tornou um homem aparentemente pacífico e trabalhador e se preocupou em criar seu filho para ser um jovem honesto e bom ao invés de durão e corajoso.

O filme estreou no Festival de Veneza e impressionou muitos críticos. Em entrevistas, Ponciroli contou que quando viu aquela casa escondida no meio do nada, pensou em como há lugares assustadores nos Estados Unidos e que aquele certamente era um. Então, ele começou a imaginar o que faria se vivesse sozinho naquele lugar e, do nada, recebe visitantes ameaçadores.

No filme, o espectador não sabe quem está falando a verdade ou mentindo. Não sabemos quem é o mocinho e o vilão. Mesmo quando o filme acaba, não concordamos sobre os métodos e ações de cada personagem. Isso é bom, porque ele oferece pessoas dicotômicas e profundas, que duelam mentalmente com sua moralidade e ética.

No enredo, Henry (Nelson) é um agricultor que vive em sua isolada propriedade rural na companhia do filho, Wyatt (Gavin Lewis). Sua esposa morreu de tuberculose há dez anos. Vivendo há décadas naquele lugar estrategicamente escolhido para escondê-lo de sua verdadeira identidade, Henry se depara com um cavalo com marcas de sangue e decide procurar por seu dono. Não muito distante de sua casa, ele encontra um homem quase morto com uma bolsa cheia de dinheiro. Ele o acolhe em sua casa e o salva de seus ferimentos, mas logo um grupo de homens que se dizem policiais aparecem em busca do desconhecido.

Henry decide não entregá-lo até que descubra quem está falando a verdade e quem está mentindo. No entanto, sua decisão traz consequências avassaladoras para sua vida, quando o grupo cerca sua casa e começa a atirar. Logo a verdadeira identidade de Henry também vem à tona e nesse jogo surpreendente de mentiras e segredos temos um filme divertido, comovente e cheio de reviravoltas.

“O Retorno da Lenda” é um deleite para aqueles que amam um bom faroeste. Até mesmo porque ultimamente eles saíram de moda e são poucos os verdadeiramente bons que surgem por aí.

Filme: O Retorno da Lenda

Direção: Potsy Ponciroli

Ano: 2021

Gênero: Faroeste/Ação/Drama

Nota: 10/10