Comédia sofisticada para pessoas inteligente acaba de chegar na Netflix

Guillermo Calderón é um dramaturgo e roteirista chileno, que estreia, agora em 2023, como diretor de seu primeiro filme “As Maquiadoras”. O longa-metragem exibido pela Netflix é uma produção do estúdio A Fabula, que pertence ao cineasta chileno Pablo Larrain e seu irmão, Juan de Diós. Este é o primeiro longa-metragem ambientado no México da produtora.

A Fabula estreou no mercado em 2004 e lançou cineastas como Sebastian Lelio ao estrelato. Além de “As Maquiadoras”, a produtora também está com outro trabalho em desenvolvimento no México, a série “Señorita 89”, dirigida por Lucía Puenzo.

O enredo do filme de Calderón gira em torno de três amigas maquiadoras, Ana (Paulina Gaitan), Alexandra (Ilse Salas) e Sonia (Martha Claudia Moreno). Enquanto Ana e Sonia lutam para se manter e pagar suas dívidas, Alex vive tranquilamente da profissão, pegando trabalhos de maquiagem para casamentos de pessoas ricas. Com o tempo, Ana e Sonia acabam se afastando de Alex por ressentimento. Até que a ex-amiga convoca as duas para a ajudar em um casamento chique.

Apesar das intrigas, Ana e Sonia se esforçam para fazer o trabalho ao lado de Alex, que se revela estar à beira de um colapso nervoso. Suas crises de humor e personalidade acabam afetando suas relações com seus clientes e colocando em risco sua posição com os contatos que a mantém no mercado.

Em entrevista ao Instituto Mexicano de Cinematografia, Calderón explicou que se inspirou na pandemia e, também, nas pessoas da América Latina como um todo para escrever este roteiro. Na pandemia, porque ela precarizou diversas profissões, especialmente as artísticas, deixando muitos trabalhadores desempregados e em dificuldades financeiras. O filme é um retrato de mulheres que lutam para sobreviver de sua arte, lideram seu próprio caminho e se viram sozinhas para conquistar seu espaço. Além dos esforços de amigos para se reaproximarem depois desse longo período de separação, a reconstrução de pontes entre as pessoas. Já a inspiração de Calderón nos latino-americanos explica o humor que amortece o drama. Ele conta que as pessoas costumam encontrar na comédia uma maneira de sobreviver às adversidades. E o México tem tradição em comédias.

O filme de Calderón homenageia as maquiadoras, que quase nunca são reconhecidas como artistas. Ele as retrata em suas individualidades e expressa isso pela maquiagem e estilo de cada uma se vestir e se apresentar.

Colorida, moderna e sofisticada, a comédia de Calderón usa o humor para explorar esses assuntos mais dolorosos de precarização do trabalho e sobrevivência, transtornos mentais e relações interpessoais. Além disso, ele adiciona um casamento à história, porque segundo o cineasta é um aceno aos clássicos da comédia.

Apesar de todos os pontos positivos citados acima, “As Maquiadoras” ainda tem sabor de experimento. Aborda vários assuntos complexos, mas não se aprofunda exatamente em nenhum deles. Também não explora o potencial máximo de sua tríade de protagonistas, que à título de informação, são grandes estrelas das telas mexicanas.

Filme: As Maquiadoras

Direção: Guillermo Calderón

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 7/10