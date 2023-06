Os 10 melhores filmes de todos os tempos e onde assistí-los

Escolher quais os filmes mais importantes da história do cinema não é nada fácil. Por isso, para realizar essa lista, a Revista Bula consultou diversos sites especializados, como o American Film Institute (AFI), Sight & Sound, IMDb, Rotten Tomatoes, entre outros. Aqui estão as produções que estes veículos possuem consenso de que estão entre as obras-primas mais estimadas dos críticos e da audiência. Todos eles estão disponíveis em algum streaming no Brasil e a gente te conta quais. Destaques para “O Poderoso Chefão”, de 1972, de Francis Ford Coppola; “O Poderoso Chefão — Parte II”, de 1974, de Francis Ford Coppola; e “Um Sonho de Liberdade”, de 1994, de Frank Darabont. Os títulos estão organizados de acordo com os que mais aparecem para os que menos aparecem nas listas mais relevantes de todo o mundo.

O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola — Disponível na Netflix e Amazon Prime Video Vito Corleone é um imigrante italiano nos Estados Unidos que conseguiu ascender na vida graças ao seu ambicioso instinto criminoso. O patriarca logo se vê impossibilitado de encabeçar seu clã, quando um ataque de outra gangue deixa sua saúde debilitada. Michael, o filho mais novo por quem tinha planos de uma vida longe do crime, é o único suficientemente inteligente para assumir a posição do pai e liderar a guerra contra outros mafiosos.

O Poderoso Chefão — Parte II (1974), Francis Ford Coppola — Disponível na Amazon Prime Video Divulgação / Paramount Pictures A sequência se passa em duas linhas temporais. No presente, ela acompanha a história de Michael Corleone, que se tornou o chefe da família. Ele lida com a pressão de manter o império do crime construído por pai, Vito, enquanto enfrenta ameaças internas e externas. Cada vez mais isolado e desconfiado, Michael toma decisões difíceis para proteger seus interesses e sua família. Na outra linha temporal temos um flashback que mostra a ascensão de Vito Corleone ao poder nos anos 1920, em Nova York. Vemos sua jornada de imigrante siciliano a um dos chefões mais poderosos do submundo do crime.

Um Sonho de Liberdade (1994), Frank Darabont — Disponível na Amazon Prime Video Divulgação / Warner Bros. Andy Dufresne é um banqueiro acusado injustamente de duplo homicídio. Condenado à prisão perpétua, ele é levado ao presídio de Shawshank, onde faz amizade com Red, um detento que consegue contrabandear coisas de fora da cadeia. Sofrendo inúmeras violências e atrocidades no local, Andy dá conselhos financeiros a um dos guardas e consegue proteção, mas após um tempo é traído e volta a vivenciar uma rotina de agressões no local. Enquanto tenta provar sua inocência, Andy sonha em retomar sua liberdade e reconstruir sua vida.

Cidadão Kane (1941), Orson Welles — Disponível no HBO Max Divulgação / RKO Rádio Pictures Charles Foster Kane era um menino pobre que conseguiu ascender na vida como um magnata do jornalismo. Sempre preocupado em ser adorado, Kane morre sem realmente receber o amor das pessoas. Sua última palavra antes de morrer é “Rosebud”, que ninguém sabe o que significa. O jornalista Jerry Thompson está determinado a descobrir o sentido da palavra e, para isso, realiza um documentário onde entrevista pessoas próximas de Kane que possam ajudar a solucionar o enigma.

Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994), Quentin Tarantino — Disponível na Amazon Prime Video Divulgação / Miramax Films O filme é composto por vários contos em que os personagens se encontram. No primeiro, Jules e Vincent são atiradores atrapalhados que trabalham para o mafioso Marsellus Wallace. Em outro conto, Vincent aceita fazer companhia para a esposa de Marsellus, Mia. Os dois vão a um restaurante temático, onde participam de um concurso de dança. Na terceira história, o boxeador Butch foi subornado por Marsellus para perder a luta, mas acaba matando seu oponente e vira alvo do criminoso. A quarta história mostra o casal Pumpkin e Honey Bunny promovendo um assalto na mesma lanchonete em que Vincent e Jules almoçam.

Casablanca (1942), Michael Curtiz — Disponível na HBO Max Divulgação / Warner Bros. A trama gira em torno de Rick Blaine, um exilado americano e dono de um café em Casablanca. Sua vida tranquila é interrompida quando Ilsa Lund, uma mulher que ele amava no passado, aparece em seu café com seu marido, Victor Laszlo, um líder da resistência contra os nazistas. À medida que a história se desenrola, segredos do passado são revelados e Rick se vê envolvido em uma rede de intriga e amor. Ele é confrontado com a escolha entre ajudar Ilsa e Victor a escaparem de Casablanca para continuar a luta contra os nazistas ou reatar seu relacionamento com Ilsa.

A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg — Disponível na Amazon Prime Video Divulgação / Universal Pictures O empresário Oskar Schindler chega à Cracóvia em 1939, disposto a fazer fortuna com a Segunda Guerra Mundial, que acaba de começar. Após ingressar no partido nazista, principalmente por conveniência política, ele abastece sua fábrica com trabalhadores judeus por razões pragmáticas semelhantes. Quando a SS começa a exterminar judeus no gueto de Cracóvia, Schindler consegue proteger seus trabalhadores para manter sua fábrica em operação, mas logo percebe que, ao fazer isso, ele também está salvando vidas inocentes.

Laranja Mecânica (1971), Stanley Kubrick — Disponível no HBO Max Divulgação / Warner Bros. A história se passa em um futuro distópico e segue Alex DeLarge, um jovem sociopata e líder de uma gangue de delinquentes juvenis. Alex e sua gangue cometem atos violentos e ultrajantes, incluindo agressões, roubos e estupros. Após um de seus atos de violência, Alex é capturado e submetido a um experimento de reabilitação comportamental. Ele recebe um tratamento controverso chamado “Terapia Ludovico”, que busca condicionar suas respostas a atos de violência, tornando-o incapaz de cometer atos agressivos.

Lawrence da Arábia (1962), de David Lean — Disponível na Apple TV+ Divulgação / Columbia Pictures Épica cinebiografia que narra a extraordinária vida de T.E. Lawrence, um oficial britânico que desempenhou um papel crucial durante a Primeira Guerra Mundial. A trama se desenrola enquanto Lawrence se aventura pelo deserto árabe, tornando-se uma figura chave na luta dos árabes contra o domínio otomano. O filme retrata a jornada de Lawrence, interpretado brilhantemente por Peter O’Toole, desde seu primeiro encontro com príncipes árabes até sua liderança na revolta árabe. Com sua personalidade carismática e habilidades estratégicas, ele une tribos rivais em um esforço conjunto para alcançar a independência árabe. Ao longo da narrativa, somos transportados para as vastas paisagens do deserto, onde Lawrence enfrenta inúmeros desafios, incluindo a luta contra seus próprios demônios interiores. Sua determinação e coragem são postas à prova enquanto ele enfrenta batalhas sangrentas, negociações políticas complexas e conflitos internos.