Você está pronto? Suspense alucinante na Netflix vai te manter colado na tela por 134 minutos

Da mente criativa do renomado diretor Yoon Sunghyun, que nos brindou com os sucessos “Pasookkoon” e “Si-seon Neo-meo”, surge “Tempo de Caça”. Este filme apresenta um roteiro eletrizante de suspense e ação, envolvendo a feroz perseguição de um grupo de jovens criminosos inexperientes após uma tentativa audaciosa, porém desastrada, de roubo a um cassino ilegal. Lee Jehoon dá vida a Jun Seok, um homem recém-liberto da prisão, com uma irresistível vontade de recomeçar a vida em uma praia tropical, talvez no Havaí.

A convicção de Jun Seok é tão forte que ele persuade seus amigos, Jang Ho (Jae-hong Ahn) e Ki Hoon (Choi Woo-sik), a se juntarem a ele neste plano, que, apesar de meticulosamente articulado, transborda ingenuidade. Apoiados por um empregado do cassino, eles se lançam a esta aventura perplexa. A despeito dos contratempos, eles realizam o inimaginável: escapam do local do crime e da cidade.

O palco deste drama é uma Coreia do Sul futurista e distópica, onde o caos e a criminalidade prevalecem devido a um colapso econômico. As ruas estão repletas de resíduos da decadência social: pobreza, grafites, lixo, ferrugem e prédios desmoronando, retratando uma cidade financeira e moralmente quebrada.

A audácia do assalto aciona um alarme para Han (Park Hae-soo), um assassino sanguinário e desapiedado. Daí em diante, “Tempo de Caça” explode de um filme de ação para um thriller psicológico que induz os espectadores a um estado de ansiedade e nervosismo palpáveis. O diretor Yoon Sunghyun prepara o terreno de forma brilhante, fazendo-nos simpatizar com os protagonistas que, apesar de sua infância difícil e ambiente hostil, foram movidos por uma ambição infantil, amizade e o desejo de uma vida melhor.

A proximidade do perigo iminente transmite uma sensação de desespero que atrai os espectadores para o mesmo turbilhão de medo que consome os personagens. Mesmo diante de tudo isso, eles não desistem e lutam até seus limites para sobreviver. Utilizando-se de um jogo de sombras e luzes, cores vívidas e neon, Yoon Sunghyun amplifica o caos e a dramaticidade do cenário. A identificação do público com os protagonistas imperfeitos, que podem até não sobreviver ao final, é a prova da mestria deste filme.

Filme: Tempo de Caça

Diretor: Yoon Sunghyun

Ano de lançamento: 2020

Gênero: Ação

Avaliação: 10/10