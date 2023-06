Os 5 melhores filmes que chegaram a Netflix na última semana

Com atualizações semanais, o catálogo da Netflix enriquece-se constantemente com uma mistura de novas produções originais e clássicos inesquecíveis do cinema. Diante dessa vastidão de conteúdo, selecionar o próximo filme para assistir pode se tornar uma tarefa árdua. Para facilitar sua jornada por este oceano de escolhas, a Revista Bula elaborou uma lista criteriosa com os cinco filmes mais notáveis do momento, disponíveis na plataforma.

É importante salientar que o termo ‘melhor’ neste contexto não se restringe unicamente a obras-primas cinematográficas, mas engloba filmes que conseguem captar a atenção do espectador, provocar emoções ou instigar o pensamento. Cada filme desta lista foi selecionado por exibir atributos distintos que o elevam no extenso catálogo da plataforma. Dessa forma, nossa seleção abrange um leque variado de gêneros, desde o drama profundo até a ação vibrante, garantindo alternativas para satisfazer todas as preferências cinematográficas.

O Mistério de Maya (2023), Henry Roosevelt Divulgação / Netflix Com apenas dez anos de idade, Maya Kowalski encontrou-se internada no Johns Hopkins All Children’s Hospital em 2016, e nada poderia ter equipado a jovem menina e sua família para o turbilhão que se seguiria. Enquanto tentavam desvendar uma doença rara, a equipe médica começou a questionar todos os aspectos da vida dos Kowalskis. Rapidamente, Maya foi colocada sob a tutela do Estado, apesar dos protestos desesperados dos pais que clamavam pela devolução de sua filha. Ouvir a família Kowalski narrar sua própria história vai alterar profundamente sua visão sobre a saúde pediátrica.

Resgate 2 (2023), dirigido por Sam Hargrave Jasin Boland / Netflix Chris Hemsworth retorna ao seu papel como o impetuoso mercenário Tyler Rake, mergulhando em uma missão aterradora no seio do crime organizado global. Depois de sobreviver a uma série de peripécias tumultuadas no filme original, agora ele é desafiado por uma tarefa ainda mais complicada: salvar a família de um criminoso desalmado. Enredado em um intrincado labirinto de traições e perigos, Rake precisa acionar sua astúcia e força, enquanto se depara com enigmas morais cada vez mais intrincados. Com a direção acurada de Sam Hargrave, reconhecido por suas cenas de ação de tirar o fôlego, a trama expande o universo preexistente, trazendo personagens mais densos e uma narrativa recheada de surpresas e reviravoltas. Prometendo uma jornada emocional intensa, a sequência aumenta o jogo como nunca antes, garantindo que os espectadores fiquem presos em seus assentos do início ao fim.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Divulgação / Paramount Pictures No filme, uma sequência de naves espaciais de proveniência misteriosa pousam em diversas localizações na Terra, provocando um tremendo tumulto global. Para desvendar o propósito dos recém-chegados extraterrestres, a habilidosa linguista Dra. Louise Banks (interpretada por Amy Adams) é convocada para decodificar os sofisticados sistemas de comunicação dos alienígenas e avaliar a possível ameaça que eles poderiam representar. Enquanto a Dra. Banks se aprofunda na complexa missão de decifração intergaláctica, ela descobre que as respostas que procura têm o potencial de não somente transformar sua vida, mas também de causar repercussões dramáticas para o futuro da humanidade.

Os Suspeitos (2013), de Denis Villeneuve Wilson Webb / Alcon Entertainment Neste arrebatador thriller sob a direção de Denis Villeneuve, somos conduzidos ao precipício do desespero humano quando a realidade mais temível se materializa. A trama orbita em torno de Keller Dover (interpretado por Hugh Jackman), um pai dedicado confrontado com seu maior terror: o enigmático desaparecimento de sua filha e de sua amiga, sem deixar rastro. A responsabilidade do caso recai sobre o detetive Loki (Jake Gyllenhaal), mas a lenta evolução da investigação policial incita Dover a tomar as rédeas da situação. Na procura desenfreada pelas garotas desaparecidas, Keller se depara transgredindo limites morais e legais, envolvendo-se em uma rede sombria de suspeitas e brutalidade.