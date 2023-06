Thriller psicológico na Netflix é um dos filmes mais angustiantes do cinema nos últimos anos: você ousa assistir?

Filmes que lidam com o absurdo da guerra têm um propósito duplo: nos mostram nossa pequenez e elevam nosso gosto pelo imprevisível. Essas histórias apresentam heróis que lutam por princípios nobres, mesmo em meio à brutalidade banal. Levantam uma reflexão corajosa sobre as razões que levam países à guerra e a juventude sacrificialmente jogada em batalhas sem a maturidade para vencê-las. A guerra então se torna um rito de passagem para jovens inexperientes e impulsivos, desafiados a sobreviver. Como consequência, eles se tornam mais soldados, menos humanos, lutando por uma causa que muitas vezes não compreendem, sofrendo danos físicos e mentais no processo.

“Mine” (2016), de Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, apresenta a história de um franco-atirador com a missão de assassinar um suspeito de terrorismo. As coisas se complicam quando ele descobre que o alvo é o pai da noiva, um homem com uma história, família e sonhos — tão humano quanto ele. Esse dilema o leva a questionar a lógica da guerra.

Armie Hammer carrega a maior parte do filme, dividindo breves momentos com sua noiva, interpretada por Annabelle Wallis, e seu companheiro de combate, vivido por Tom Cullen. Depois de poupar a vida do suspeito, Hammer e Cullen acionam minas terrestres enquanto fogem pelo deserto. Cullen é gravemente ferido e morre, enquanto Hammer fica preso em uma mina, levando à reflexão filosófica sobre a guerra. Um nômade tortura Hammer com a ideia de dar o próximo passo, o qual, de qualquer maneira, libertá-lo-á de permanecer imóvel durante horas, à mercê das tempestades de areia.

À medida que o prazo se estende, Hammer começa a considerar o conselho do nômade. Os diretores exploram a dor física e a angústia existencial do protagonista, aprofundando-se na insanidade da guerra. A sutileza com que os diretores lidam com o absurdo da guerra é o trunfo de “Mine”, um filme sofisticado e brutal.

Filme: Mine

Direção: Fabio Guaglione e Fabio Resinaro

Ano: 2016

Gêneros: Guerra/Thriller

Nota: 8/10