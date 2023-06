Um dos mais assistidos do mundo no momento: filme da Netflix é perfeito para relaxar e esquecer os problemas

Uma comédia romântica turca, “Seja Você Mesma” é dirigido por Cemal Alpan e escrito por Ceylan Naz Baycan. Uma mistura de “Girlboss” com “O Diabo Veste Prada”, o longa-metragem alto astral narra a história de uma protagonista engraçadinha e excêntrica, chamada Merve (Ahsen Eroglu). Com 24 anos, ela é formada em administração, mas ama moda mais que tudo e mora com sua mãe, Nevra (Zuhal Olcay), uma jornalista que já foi famosa. Sem saber que o dinheiro que sobrou da poupança da mãe está se esgotando, Merve sabota as próprias entrevistas de emprego e odeia o capitalismo. Ela deseja trabalhar por amor.

Mas seus planos de carreira vão por água abaixo quando ela chega em casa e recebe a notícia de que seu pai, o dono do prédio em que ela e a mãe moram, além de alguns vizinhos de apartamento que são como sua família, está falindo e decidiu vender o edifício inteiro. Desesperada, Merve precisa trabalhar para conseguir dinheiro para ter onde morar. Mas sua ambição a leva mais longe. Após um brainstorming com um grupo de amigos, ela acredita que pode criar um aplicativo de relacionamento em que as pessoas usam máscaras para conversar por chat. Assim, elas terão coragem de dizer tudo que pensa.

Merve e seus amigos planejam encontrar um investidor para colocar o app em prática e, quem sabe, vendê-lo por um valor substancial. A jovem sonhadora acredita que poderá conseguir dinheiro o bastante para comprar o edifício de seu pai e salvar o apartamento de sua mãe e de seus vizinhos.

Merve e a equipe do aplicativo conseguem agendar uma reunião com Anil Gürman (Ozan Dolunay), um jovem milionário que investe em start-ups. A caminho da entrevista, ela para em um café, onde cruza com um estranho que derruba bebida em sua roupa. Merve o xinga de “babaca arrogante” e vai embora. Quando chega para seu encontro com Anil, descobre que ele é o cara do café. Apesar da tenebrosa primeira impressão, ele aceita investir no aplicativo e logo Merve e seus amigos se veem empregados.

Embora sempre tenha fugido de trabalhos, a garota realmente começa a gostar da rotina, afinal, ela tem oportunidade de fazer o que gosta. Enquanto isso, Merve usa o próprio aplicativo para conversar com um homem mascarado, por quem começa a se apaixonar. Previsível ou não, este homem é Anil. No entanto, desde o começo do filme vemos que ele a vigia e que só investe em seu app porque planeja algum tipo de vingança.

“Seja Você Mesma” é um filme alegre e colorido, com uma protagonista espalhafatosa e falastrona, que conversa tanto que chega a quebrar a quarta parede. Em todas as cenas que Merve transita pelas ruas, ela passa por uma escadaria, onde se senta, chora, conhece algumas pessoas e reflete sobre sua vida. Os degraus representam sua jornada de subidas e descidas pela vida.

Merve também lembra outra famosa personagem da televisão. Se você tem pelo menos 30 anos, deve se lembrar da série “Ally McBeal”, em que a advogada que dá nome ao show tinha sonhos lúcidos sobre como desejava agir diante do comportamento das pessoas. Merve, da mesma forma, se imagina matando o pai asfixiado ou Anil enforcado. Enquanto isso, externamente decide se controlar e manter uma certa polidez.

“Seja Você Mesmo” é um filme de entretenimento para quem deseja esfriar a cabeça e mergulhar em uma diversão rápida e fácil. Com um roteiro descomplicado e cheio de saídas confortáveis, que não provocam nenhum tipo de angústia no espectador, o filme é ideal para desestressar.

Título: Seja Você Mesma

Direção: Cemal Alpan

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 6/10