Baseado em Stephen King, filme com Donald Sutherland, na Netflix, vai tirar seu fôlego desde a primeira cena

Em um mundo repleto de angústias e desesperos, cada dia traz consigo uma aflição única. É nesse contexto que surge a obra cinematográfica “O Telefone do Sr. Harrigan”, dirigida por John Lee Hancock e baseada no conto homônimo de Stephen King. O filme, lançado em 2022, mergulha nas obsessões do renomado autor de terror, explorando uma faceta pouco explorada em suas obras anteriores.

A trama apresenta a relação de Craig, interpretado inicialmente por Colin O’Brien e posteriormente por Jaeden Martell, com o mundo ao seu redor, um lugar cada vez mais hostil. Após a perda da mãe para o câncer, Craig e seu pai, vivido por Joe Tippett, se veem deslocados em uma pequena cidade do Maine. É nesse contexto que eles chamam a atenção do misterioso Sr. Harrigan, um bilionário misantropo interpretado por Donald Sutherland. A narrativa revela que Harrigan escolheu viver naquela localidade como uma forma de se afastar da necessidade dos outros, mas a realidade acaba por desafiar suas expectativas.

Harrigan e Craig frequentam os cultos na igreja local, mas enquanto os demais apenas passam o tempo, Harrigan enxerga em Craig uma determinação e força de vontade que o impressionam. Diante da deterioração de sua visão, o velho oferece a Craig um trabalho peculiar: ler para ele em sua mansão. A partir desse ponto, as terças-feiras se tornam o momento de conexão entre os dois personagens. Craig tem a chance de acessar um universo literário que nunca imaginara, enquanto Harrigan revê sua paixão pelos livros.

Ao longo dos anos, a relação entre Craig e Harrigan se estreita, com Jaeden Martell assumindo o papel do protagonista. O enredo aborda a conexão única entre os dois personagens, lembrando até mesmo uma relação de avô e neto, embora sem cenas emocionais explícitas. A trama se desenvolve de maneira intrigante, com uma reviravolta que redefine a dinâmica entre Craig e Harrigan, mas mantendo uma ligação sólida, muitas vezes com a ajuda sutil do velho sempre que o rapaz precisa.

“O Telefone do Sr. Harrigan” se distancia das produções típicas baseadas nas obras de Stephen King, como “1922”. O filme de Hancock captura a essência idiossincrática do autor maldito, criando uma experiência misteriosa e cativante. A obra revela um lado pouco explorado do renomado escritor, desafiando as expectativas do público acostumado com seus clássicos do terror.

Com uma abordagem única e um mistério envolvente, “O Telefone do Sr. Harrigan” convida o espectador a adentrar em um universo que mescla drama e terror. O filme, lançado em 2022, é uma obra cinematográfica que foge do convencional, oferecendo uma experiência intrigante e imprevisível.

Filme: O Telefone do Sr. Harrigan

Direção: John Lee Hancock

Ano: 2022

Gêneros: Drama/Terror

Nota: 8/10