Tão bom quanto o livro, uma das mais belas histórias de amor do cinema contemporâneo está na Netflix

Greta Gerwig, a musa do mumblecore, conhecida por seus papéis em “Para Roma, Com Amor” e “Frances Ha”, tornou-se uma diretora de destaque após comandar “Nights and Weekends” e “Lady Bird”. Sua obra mais recente, “Adoráveis Mulheres”, retrata a saga de quatro irmãs na Nova Inglaterra do século 19. Inspirado no romance homônimo de Louisa May Alcott, o filme preserva a natureza libertária das irmãs March e a aspiração feminina pela liberdade e independência.

Apesar de “Adoráveis Mulheres” já ter sido objeto de diversas adaptações, a versão de Gerwig apresenta uma nova perspectiva que encanta. Não obstante, o filme mantém a fidelidade à obra original, honrando a complexa dinâmica familiar retratada por Alcott. A diretora enriquece a narrativa ao incluir flashbacks, gerando contrastes marcantes e instigando emoções no público. Com essa abordagem, Gerwig consegue trazer uma narrativa de século e meio atrás para a velocidade do contemporâneo, sem ferir o espírito da história.

A família March, com as irmãs Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) e Beth (Eliza Scanlen), vive uma série de desafios e amores. Entre os pretendentes que cruzam seus caminhos, destaca-se Laurie (Timothée Chalamet), o vizinho abastado que se encanta pela personalidade forte e independente de Jo. Este personagem, interpretado pelo sempre arrebatador Chalamet, consegue roubar a cena e os corações das March, apesar dos destinos que os separam.

Nessa história de amadurecimento, cada irmã carrega suas aspirações e conflitos. Jo, por exemplo, uma escritora determinada, luta para não sacrificar seus sonhos individuais em detrimento do amor e do casamento. A narrativa de Gerwig apresenta um poderoso retrato do anseio feminino por liberdade e independência, ressoando ainda com força nos dias de hoje.

O elenco brilhante, incluindo Meryl Streep no papel da tia March, e o premiado figurino de Jacqueline Durran, que usa cores específicas para expressar a personalidade de cada irmã, somam-se ao charme e à elegância do filme. Filmado com película de 35mm, por recomendação de Steven Spielberg, “Adoráveis Mulheres” é um longa-metragem vibrante, que mescla a aura de um clássico com a contemporaneidade, proporcionando uma experiência cinematográfica envolvente e memorável.

Filme: Adoráveis Mulheres

Direção: Greta Gerwig

Ano: 2019

Gênero: Romance/Drama

Nota: 10/10