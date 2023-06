O romance mais bonito que você verá na Netflix

Alice Wu, a diretora do filme “Você Nem Imagina”, tem uma formação única que combina a Ciência da Computação pela renomada Universidade de Stanford com a paixão pelo cinema. Wu deixou uma carreira promissora no design de software para se dedicar ao cinema, tendo estreado com “Livrando a Cara”. Com “Você Nem Imagina”, seu segundo longa-metragem, Wu apresenta uma narrativa que equilibra clichês típicos do gênero com elementos originais.



O filme conta a história de Ellie Chu (Leah Lewis), uma estudante inteligente que é alvo de bullying. Ellie mantém-se e ao seu pai através da redação de trabalhos escolares para colegas, e sua vida toma um rumo diferente quando Paul Munsky (Daniel Diemer), um atleta que se apaixona por Aster Flores (Alexxis Lemire), lhe pede para escrever cartas de amor em seu nome.



Aster é uma personagem que, apesar de inserida no meio popular, possui uma profundidade de caráter e intelecto surpreendentes. Através das cartas escritas por Ellie, Aster se revela uma jovem inteligente e interessada nas artes e na literatura. Paralelamente, Ellie desenvolve sentimentos por Aster e cria um vínculo de amizade com Paul, enquanto este último passa a admirar Ellie por suas qualidades intelectuais.



“Você Nem Imagina” apresenta uma reflexão sobre a vida, o amor e a amizade. Os atores jovens entregam atuações que enriquecem o enredo. Wu cria uma atmosfera que, embora mantenha a leveza típica das comédias românticas adolescentes, convida à reflexão sobre as relações interpessoais e a autodescoberta.



O filme atualiza o gênero das comédias românticas adolescentes ao abordar questões como a homossexualidade na adolescência e ao questionar clichês. Ellie, a protagonista, já tinha conhecimento de sua orientação sexual antes da chegada de Aster, e a interação entre as personagens desencadeia uma série de mudanças e descobertas.



A relação entre Aster e Ellie é fundamental para o desenvolvimento da trama. Aster, inicialmente apresentada como a típica adolescente popular e bonita, se revela um personagem complexo, e a proximidade com Ellie a faz questionar seus sentimentos.



“Você Nem Imagina” mostra os personagens confrontando suas identidades e questionando suas suposições sobre si mesmos e sobre os outros. O filme destaca que a vida é mais do que a busca por amor romântico, sendo também sobre amizade, autodescoberta e coragem para enfrentar desafios, mesmo quando as expectativas românticas parecem inatingíveis. Wu nos lembra de que a amizade é uma forma de amor tão valiosa quanto qualquer outra.

Filme: Você Nem Imagina

Direção: Alice Wu

Ano: 2020

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 10/10