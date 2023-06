Obra-Prima de Villeneuve, na Netflix, é um dos filmes mais vistos do mundo na atualidade

O suspense arrebatador de “Os Suspeitos” desvenda-se logo à abertura, consagrando-o como um dos mais impactantes thrillers da década pregressa. A direção sob comando de Denis Villeneuve, também responsável por aclamadas obras como “A Chegada” (2016), entrega uma trama reflexiva e envolvente que aborda tópicos como avanço tecnológico e a procura por vida extraterrestre. Villeneuve exibe maestria na criação de círculos narrativos que imergem o espectador em experiências claustrofóbicas, explorando distintas possibilidades em um único arco.

Hugh Jackman retrata Keller Dover, homem que habita solitário uma floresta, cuja complexidade transcende uma masculinidade exagerada. A atuação de Jackman desnuda a vulnerabilidade e os preconceitos ocultos de Dover, enquanto o enredo avança e ele é vítima de suas suposições. O sumiço dos filhos do casal, vividos por Dylan Minnette e Erin Gerasimovich, altera radicalmente a vida das famílias e eleva o suspense a outro nível.

No segundo ato, Villeneuve eleva o horror psicológico em “Os Suspeitos”. A fotografia tenebrosa de Roger Deakins amplifica o clima tenso e enigmático do cenário. Jake Gyllenhaal, no papel do detetive Loki, traz um passado trágico em um orfanato, levando-o a suspeitar que o sequestrador das crianças está mais próximo do que se imagina. Entretanto, a verdadeira culpada, Holly, mãe adotiva de Alex, é brilhantemente interpretada por Melissa Leo.

Apesar de sua performance intensa, Holly é posta em segundo plano, enquanto a talentosa Viola Davis tem uma participação subdesenvolvida. “Os Suspeitos” conclui após uma série de eventos dispensáveis, exceto pela aparição breve e marcante de David Dastmalchian.

Desde o princípio, “Os Suspeitos” constrói um clima desconfortável que agarra o espectador. Três anos antes de “A Chegada”, Villeneuve revela sua competência como diretor refinado, proporcionando um espetáculo cinematográfico além do usual. A atuação do elenco é um dos destaques, ainda que haja uma oportunidade perdida com a personagem de Viola Davis. Em suma, “Os Suspeitos” é um suspense cativante e inesquecível, merecendo a nota 9/10.

Filme: Os Suspeitos

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2013

Gêneros: Thriller/Crime

Nota: 9/10