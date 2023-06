Os 5 melhores filmes do momento (e, provavelmente, você ainda não viu)

O Último Vagão (2023), Ernesto Contreras

Alejandro López Pineda / Netflix

Em “O Último Vagão”, Ikal e sua família vagam pelo país a bordo de um trem, com seu pai, Tomás, reparando e construindo trilhos ao longo do caminho. As breves paradas oferecem a oportunidade de novas amizades para Ikal, incluindo o rebelde Chico, a perspicaz Valeria, que mexe com seus sentimentos, e Tuerto, um colega de vida nômade. Quetzal, um cão errante, se junta à trupe, completando a família. Georgina, uma professora determinada que supera as adversidades para educar seus alunos, assume a instrução do grupo. É nesse contexto que Ikal descobre um senso de pertencimento. No entanto, a chegada do inspetor Hugo Valenzuela, encarregado de fechar escolas rurais em nome de um suposto “bem maior”, ameaça o frágil equilíbrio dessa existência encantadora, colocando em risco a educação de muitas crianças.