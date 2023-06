7 ótimos filmes que acabaram de entrar na Netflix e valem cada segundo do seu final de semana

Protegendo o Inimigo (2011), de Daniel Espinoza

Divulgação / Universal Pictures

Thriller de ação dirigido por Daniel Espinosa que traz à tona o jogo do gato e do rato no submundo da espionagem internacional. A trama se desenrola em torno de Matt Weston (Ryan Reynolds), um jovem agente da CIA encarregado de administrar um abrigo seguro, e Tobin Frost (Denzel Washington), um ex-agente que se tornou criminoso internacionalmente procurado. Quando Frost é levado para o abrigo de Weston e a instalação é atacada, Weston é forçado a fugir com Frost, tornando-se responsável por sua custódia. Enquanto se defrontam com assassinos implacáveis, ambos precisam decidir em quem confiar, num cenário cheio de incertezas e perigos.