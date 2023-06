Série divertidíssima na Netflix quer desconstruir o patriarcado com inteligência e bom-gosto

Gostem ou não os machistas, a revolução feminista está acontecendo. Ela tem acontecido há algum tempo e acontece neste exato momento. Lenta e sorrateiramente, as mulheres estão ocupando os mesmos espaços que os homens e conquistando direitos iguais, salários e postos de trabalho balanceados, independência, autonomia, voto, calças, viajar sozinhas, liberdade sexual e um monte de coisa que custou muitas décadas, lutas sociais, agressões e até mortes.

A série “Machos Alfa”, da dupla de irmãos Alberto e Laura Caballero é uma sátira de muito bom-gosto e inteligente sobre como os homens estão reagindo a essas evoluções de relação entre os sexos. Uma produção original da Netflix, a ideia para o roteiro ocorreu durante a pandemia. Os irmãos Caballero contam que passaram um tempo consumindo bastante conteúdo audiovisual feminista e perceberam que a maioria deles partiam do ponto de vista das mulheres. Então, eles quiseram fazer algo diferente. Queriam mostram como os machistas estavam encarando essas mudanças.

É importante destacar que o roteiro dos irmãos Caballero não ofende ninguém, mas afeta todo mundo. Eles brincam com todos os clichês, tanto os machistas quanto os feministas, para criar cenas exageradas e um tanto quanto delirantes.

No centro da trama, está um quarteto de amigos formado por Santi (Gorka Otxoa), Luis (Fele Martínez), Raúl (Raúl Tejón) e Fernando Gil (Pedro Aguilar). Todos estão na casa dos quarenta anos e começam o primeiro episódio da série em um curso de desconstrução da masculinidade. Os primeiros minutos começam como uma reunião dos Alcoólatras Anônimos. Eles se apresentam e admitem ser machistas. Um deles sai enfurecido da sala, dizendo que tudo aquilo é ridículo. O professor do curso ri e diz que cenas como esta são comuns e que o aluno irá retornar.

Santi está divorciado há três anos, após ser traído pela esposa. Apesar do trauma, ele ainda é apaixonado por sua mulher, mas é ela que não quer reatar o casamento. Enquanto isso, eles disputam na Justiça a guarda pela filha Álex (Paula Gallego), de 16 anos, que é lésbica e quer morar com o pai. A garota abre uma conta no Tinder para Santi e o ajuda a se relacionar com a tecnologia e com mulheres que, ao contrário de carentes, querem apenas sexo.

Pedro é CEO de programação em uma rede de televisão, mas acaba demitido por ter dado algumas ideias sexistas. Sua nova substituta é uma mulher. Se sentindo derrubado pelo feminismo, ele precisa confessar, ressentido, para sua esposa Daniella (María Hervás), que foi mandado embora. Já ela decide se tornar uma influencer nas redes sociais. Conforme sua carreira decola, ele se torna o ‘marido troféu’, que passa os dias em casa e é sustentado pela esposa.



Luis é um policial que perdeu a libido e não consegue fazer sexo com sua esposa, que já está farta dos meses de seca. Enquanto ele tenta apimentar a relação, passa por situações que o fazem se sentir ridicularizado e com sua masculinidade diminuída.



Raúl é apaixonado e quer pedir sua namorada, Luz (Kira Miró), em casamento. Ele a trai repetidamente, mas acredita que quando eles se casarem, o placar vai ter zerado. As traições não vão contar mais. Mas o jogo vira quando ela quer levar o relacionamento de forma poligâmica, mas para ele a proposta é absurda.



A série não transforma Santi, Raúl, Luis e Pedro em vilões, apesar de suas ideias e opiniões antiquadas e extremamente sexistas, mas os trata como meros estereótipos masculinos que precisam ser treinados para conseguir evoluir em suas mentalidades. Há também as figuras feministas que são zoadas, mas tudo sem ferir egos, apenas mostrando os dois lados da moeda.



“Machos Alfa” mistura humor e reflexão em uma série curta (com 10 episódios de 30 minutos) e bastante didática.

Série: Machos Alfa

Criadores: Alberto Caballero, Laura Caballero

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 8/10