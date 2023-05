O filme mais belo que você vai assistir em 2023 (até agora) está na Netflix

Ernesto Contreras é um diretor com obras aclamadas pela crítica, como “Eu Sonho em Outro Idioma” e “Coisas Impossíveis”, mas mais conhecido pela série “El Chapo”. Seu mais novo filme, “O Último Vagão” também não fica nada atrás. Com uma profunda, mágica e impactante história de amizade, generosidade e perseverança, o filme narra as aventuras de Ikal (Kaarlo Isaac), um garotinho que acaba de chegar a uma pequena e empobrecida cidade no interior do México com seus pais.

O pai (Jero Medina) trabalha na construção de uma ferrovia e precisa sempre mudar de cidade em cidade conforme as obras avançam. Assim, sua família dificilmente consegue se estabelecer em algum lugar e Ikal, além de não formar laços, não tem uma educação formal.

A família é abordada pela professora Georgina (Adriana Barraza), que explica sobre a importância do menino ser alfabetizado e convence Ikal a frequentar a escola da vila. O local, dirigido por Georgina, não recebe financiamento público e é praticamente improvisado em um vagão abandonado. Enquanto Ikal começa a frequentar as aulas com as outras crianças de sua idade, também pega aulas particulares com a professora para recuperar o atraso na leitura.

Na aldeia rústica e abandonada pelo poder público, sabe Deus lá onde ela fica, Ikal sonha em morar permanentemente. Ter ali seu lar, porque já passou por tantos lugares, que nunca conseguiu manter nenhum amigo ou se sentir em casa. Quando conhece os amigos Valéria (Frida Sofía Cruz Salinas), Tuerto (Ikal Paredes) e Chico (Diego Montessoro), Ikal vive os melhores dias de sua vida.

Em tons quentes, a fotografia de Juan Pablo Ramírez nos faz sentir a nostalgia da infância. Ikal e seus amigos estão na transição desta fase para a adolescência e, talvez, exatamente por isso tudo parece tão especial. Há uma parte desses meninos e meninas que vivem a descoberta, ingenuidade e prazer pleno pelas brincadeiras ao ar livre, as mágicas do circo que acaba de chegar na cidade e as aulas da senhora Georgina, que acumula tantos conhecimentos, que faz transbordar a curiosidade de seus alunos. Mas o menino e seus amigos também já começam a compreender melhor a importância das coisas e pessoas, do certo e do errado. Ikal ainda vive com Valéria a descoberta do primeiro amor, inocente e puro.

Uma adaptação do livro homônimo de Angeles Donate, publicado em 2019, “O Último Vagão” é um filme que mostra como Georgina lutou contra as injustiças sociais em sua comunidade para dar mais dignidade e esperanças de um futuro melhor para aquelas crianças sem grandes perspectivas. Como pano de fundo, ainda aborda o capitalismo como um sistema cruel, que desumaniza os mais pobres. Os operários da ferrovia devem trabalhar incansavelmente, sob chuva e sol, sem estabilidade em suas vidas, sem poderem propiciar às suas famílias estabilidade, educação, presença, um lar seguro.

Mas além dos temas políticos, há também aquela reflexão sobre a magia da infância, sobre como seus acontecimentos e as pessoas que nos acompanham durante este período influenciam diretamente em como nossas vidas são moldadas. “O Último Vagão” é daqueles filmes que fazem rir e chorar, que nos emocionam, nos comovem e nos fazem enxergar a vida por ângulos desconfortáveis, mas que são verdadeiro ampliadores de horizonte.

Filme: O Último Vagão

Direção: Ernesto Contreras

Ano: 2023

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 9/10