Prepare-se para chorar litros! Filme na Netflix vai dilacerar seu coração em mil pedaços

A vida nunca é previsível. Nem mesmo para quem tem muito poder. Pessoas poderosas podem ter controle sobre várias coisas, mas não sobre sua saúde e seu destino. É o caso de Jorge Bacardi, herdeiro da empresa de rum que leva o nome de sua família, e que nasceu com discinesia ciliar primária, uma doença que retém muco e bactéria no trato respiratório, provocando infecções crônicas. A história comovente de Jorge é contada no romance dramático “2 Corações”.

Dirigido por Lance Hool e escrito por Robin U. Russin, Veronica Hool e Eric Gregory, o longa-metragem tem no elenco Jacob Elordi, Adan Canto, Tiera Skovbye, Radha Mitchell e Kari Matchett.

O filme narra o encontro de duas vidas, a de Jorge (Canto) e Christopher (Elordi). A história começa quando Jorge ainda é um adolescente e aspirante a jogador de futebol. Após ter um colapso durante uma partida, ele é levado para o hospital, onde sua família é informada de que seu estado de saúde é grave e que ele não tem mais muito tempo de vida.

Diagnosticado na infância erroneamente com fibrose cística, Jorge viveu grande parte de sua trajetória no mundo desacreditado por médicos. No começo, ele não passaria dos 12 anos. Depois, dos 20. E, conforme as décadas se passaram e Jorge sobreviveu, cada dia acontecia como um milagre.

Quando ele se apaixonou pela aeromoça Leslie (Mitchell), o romance não foi aprovado pela família. Suas condições financeiras eram bem distintas. Jorge era herdeiro de uma marca bilionária e centenária de bebidas, enquanto Leslie era apenas uma garota comum dos Estados Unidos.

Sem conseguir realizar o sonho de se tornarem pais, o casal viveu boa parte de sua vida lutando contra a doença de Jorge. Até que sua história se une, por meio de um transplante de órgãos, com a de Christopher, um jovem bombeiro, filho de uma família amorosa com três irmãos.

Também acompanhamos a jornada de Chris enquanto estudante, amigo e namorado de Sam (Skovbye), uma garota generosa e doce que o ensina que ajudar outras pessoas traz a verdadeira felicidade. Nos apegamos à história de Christopher, assim como a de Jorge. Só compreendemos a ligação entre eles no meio para o final do filme, mas é realmente uma lição sobre como não podemos controlar os rumos da vida, mas podemos tirar dela o melhor possível. Também não podemos imaginar como alguns pequenos gestos ou escolhas impensadas, mas altruístas, podem causar grande impacto na vida de outras pessoas.

Ainda há muita resistência em relação ao transplante de órgãos no mundo. Muitas pessoas têm medo, preconceito, conceitos religiosos de que o corpo precisa estar completo para que se faça uma transição para o paraíso ou seja lá qual o lugar espiritual que vamos, mas a realidade é que o lugar do corpo é na Terra. Cada órgão se decompõe e perde após um tempo dentro de um corpo morto. Mas dentro de um corpo vivo, ele permanece em funcionamento e pode prolongar a vida de quem o recebe.

“2 Corações” é uma história real e bem sensível e comovente, que vai fazer você gastar muitos lencinhos.

Filme: 2 Corações

Direção: Lance Hool

Ano: 2020

Gênero: Drama/Romance

Nota: 7/10