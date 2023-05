7 suspenses psicológicos angustiantes e perturbadores para assistir na Netflix

Os filmes de suspense psicológico são conhecidos por mexer com as emoções dos espectadores, criando tensão e angústia por meio de enredos complexos e personagens instáveis. Esses filmes costumam explorar temas como traumas, doenças mentais e obsessões, e podem deixar o espectador com sensações perturbadoras por muito tempo após o término da exibição. Pensando em quem adora filmes que desafiam a mente e a sanidade, a Bula preparou uma seleção com sete suspenses psicológicos angustiantes que estão disponíveis na Netflix. São filmes que prometem prender a atenção do espectador do começo ao fim, levando-o a um universo de tensão e mistério. Essas produções contam com atuações impecáveis, direção de fotografia apurada e roteiros intrincados que deixarão o espectador sem fôlego. Com temas fortes e perturbadores, esses filmes mostram como a mente humana pode ser uma verdadeira caixa de surpresas e como a obsessão pode levar a comportamentos extremos.

Tempo Compartilhado (2018), Sebastian Hofmann Divulgação / Netflix Pedro aproveita uma promoção para descansar com sua família em um resort. Chegando lá, certo de que encontraria um paraíso perfeito, ele descobre que o lugar distribuiu mais vagas do que era capaz de comportar e agora sua família terá que dividir o quarto com outras pessoas. As férias de Pedro se tornam um pesadelo e ele começa a desconfiar que todos os contratempos fazem parte de um plano do resort para destruir sua família.

Fratura (2019), Brad Anderson Eric Zachanowich / Netflix A caminho de Minneapolis, uma família para em posto de gasolina. No local, a filha de 6 anos sofre um acidente e quebra o braço. O casal corre para o hospital, onde a menina é atendida. A mãe e a criança entram no elevador para subirem até a sala de tomografia, acompanhadas pelo médico. O pai espera na recepção. Após horas sem notícias, ele pede informações. No hospital, não há nenhum registro de que a criança deu entrada. Ninguém sabe o paradeiro de sua família.

Um Lugar Silencioso (2018), John Krasinski Jonny Cournoyer / Paramount Pictures Em um mundo pós-apocalíptico, uma família tem que viver em completo silêncio para evitar ser devorada por monstros que caçam por meio do som. A família se comunica por linguagem de sinais e encontra maneiras engenhosas de ludibriar as criaturas demoníacas cegas com o objetivo de permanecer viva. O problema é que logo eles terão de enfrentar um desafio: a mãe está grávida de um bebê prestes a nascer.

1922 (2017), Zak Hilditch Divulgação / Netflix Arlette herda um pedaço de terra de seu falecido pai e quer vendê-lo, bem como a propriedade de seu marido. Wilfred não concorda com a esposa e acaba resolvendo matá-la, ajudado pelo filho do casal, Henry. A trama, mais uma boa adaptação de um thriller do escritor Stephen King, toca em pontos delicados, a exemplo de casamentos que se prolongam além da conta, por puro comodismo de parte a parte, e acabam redundando em finais como o que se vê nessa história, cheia de anticlímax e detalhes que, de tão sutis, podem passar despercebidos ao espectador mais afoito. Aprecie sem pressa.

Corra! (2017), Jordan Peele Divulgação / Universal Pictures Chris e Rose é um casal interracial. Eles viajam para a casa dos pais da moça, onde Chris irá conhecê-los. À princípio, tudo parece bem e todos fazem questão de demonstrar o quanto são antirracistas. Até que Chris percebe que todos os funcionários da casa são negros e agem roboticamente. Algo de estranho paira no ar e tudo começa a ficar bem assustador quando as verdades começam a se revelar.

A Garota no Trem (2016), Tate Taylor Divulgação / Constantin Film Rachel está sofrendo pelo fim de seu casamento. Alcoólatra e deprimida, ela pega o trem para Londres todas as manhãs e vive fantasiando sobre a vida de um casal aparentemente perfeito que ela observa pela janela do trem. Um dia, Rachel testemunha uma cena chocante entre o casal e logo descobre que a mulher está desaparecida. Certa de que possui informações importantes, ela recorre à polícia e se envolve na investigação do caso.