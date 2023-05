Você precisa assistir a este filme adorável que acaba de estrear na Netflix

Nascer dividindo a barriga da mãe ao mesmo tempo com um irmão não é exatamente raro, mas quando eles são idênticos, a história muda. A probabilidade é de que isso ocorra com apenas 3 a cada mil gêmeos. E é por conhecer as vantagens e desvantagens de crescer com uma pessoa idêntica ao seu lado, que as irmãs Wanweaw e Weawwan Hongvivatana escreveram “You & Me & Me”.



Se o nome do filme pareceu confuso para você, não se preocupe, a gente te explica. É que a história gira em torno das gêmeas You e Me. Esses são os nomes delas. Ambientado em 1999, na beira da virada do milênio, o filme começa com as meninas, ambas interpretadas graciosamente por Thitiya Jirapornsilp, falando sobre seu companheirismo, amizade e cumplicidade. Uma pequena malandragem entre crianças, quando uma substitui a outra em uma prova, pode ser facilmente perdoada. Afinal, é coisa de criança. Elas apenas estão se aproveitando dessa pequena vantagem em relação às outras pessoas para se darem bem. Mas logo a proximidade entre elas parece mais um problema que uma solução.



Quem tem irmão sabe como a relação pode ficar competitiva e tumultuada quando um se dá melhor em uma determinada circunstância que o outro. Ciúmes, brigas e palavras impensadas podem sair à boca e ferir mais fundo que uma navalha. Nesta aventura feliz e romântica chamada “You & Me & Me”, temos a nostálgica sensação de revisitar eventos de nossa infância e adolescência, mesmo que não tenhamos tido um gêmeo. A relação entre irmãos pode ser bem parecida, embora a aparência idêntica seja um combo de complicações e vantagens a mais.



As meninas vivem com os pais em Bangkok, mas a família atravessa sérios problemas. O pai está endividado e os cobradores estão a todo momento batendo em sua porta e traumatizando as gêmeas. Para piorar, ele também teve um caso extraconjugal, motivo de constantes brigas entre ele e a esposa. A mãe das gêmeas, então, decide se separar do marido e partir com as meninas para a cidade de interior onde vive sua mãe.



Na nova escola, You e Me conhece Mark, um garoto musical, doce e meigo, que logo se aproxima de You. Os dois se tornam cada vez mais íntimos, até que um romance surge, deixando Me enciumada. Mas Me tem dúvidas sobre seus sentimentos. Afinal, ela está apaixonada por Mark também ou apenas se sentindo possessiva em relação à irmã? Além disso, há a crise familiar, que também deixa as duas meninas abaladas emocionalmente. Todo esse bolo de sentimentos e situações complexas as obrigarão a abandonar a infância e adentrar um período da vida de amadurecimento e crescimento físico e emocional.



Não é difícil se identificar os seus sentimentos dessas meninas, afinal, cada uma busca sua individualidade, algo que é perdido quando se tem irmãos de idades próximas. Sempre somos obrigados a dividir roupas e brinquedos, sair juntos, ter os mesmos amigos. Qualquer criança se incomoda com isso. O filme mostra essa busca pelo reconhecimento de sua autonomia e atributos particulares.



“You & Me & Me” é um filme lindo. Parece simples, mas é mais complexo e profundo do que parece. É orgânico, sensível e delicado e vai trazer importantes reflexões sobre respeitar os limites dos outros.

Filme: You & Me & Me

Direção: Wanweaw Hongvivatana e Weawwan Hongvivatana

Ano: 2023

Gênero: Drama/Romance

Nota: 9/10